Le dollar recule dans des échanges discrets à l'approche de la réunion de la Fed ; le bitcoin dépasse les 40 000 $.

Les marchés des devises se sont installés dans des fourchettes étroites, avec une volatilité implicite qui a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années, après que les fortes lectures de l'inflation de la semaine dernière et la réunion de la Banque centrale européenne n'aient pas réussi à déloger les devises de leurs récents niveaux de négociation.

"Cette semaine, tout tourne autour du FOMC, et nous surveillerons l'ampleur exacte des discussions sur l'assouplissement quantitatif et leur impact sur les perspectives à moyen terme", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des changes chez Jefferies, dans une note.

"Je pense que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, va une fois de plus faire preuve d'habileté et repousser à la fin de l'été le moment où l'on parlera vraiment de réduction des taux d'intérêt", a ajouté M. Bechtel.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert contre un panier de six devises, était en hausse de 0,1 % à 90,427. La semaine dernière, l'indice a augmenté de 0,4 %, sa plus forte variation hebdomadaire en cinq semaines.

Les mouvements discrets des devises au cours des dernières semaines ont fait chuter l'indice de volatilité des devises de la Deutsche Bank à 5,6 vendredi, son plus bas niveau en près de 16 mois.

"De nombreuses paires de devises se trouvent dans des fourchettes incroyablement étroites depuis des semaines, voire des mois, et même si nous ne pensons pas que cela va durer très longtemps, il est malheureusement trop difficile de déterminer un côté probable pour le moment", a déclaré John Marley, PDG de forexxtra, une société de conseil en devises basée à Londres.

La Fed entame mardi une réunion de politique générale de deux jours. Près de 60 % des économistes interrogés par Reuters ont déclaré que l'annonce très attendue de la réduction des taux d'intérêt interviendrait au cours du prochain trimestre, malgré une reprise inégale du marché du travail.

Des données récentes indiquant une poussée de l'inflation ont fait craindre que la pression sur les prix, suite à la réouverture économique post-COVID, ne force les décideurs à réduire plus tôt les mesures de relance de la monnaie.

La livre sterling n'a guère été influencée par les nouvelles de lundi selon lesquelles la Grande-Bretagne devrait retarder la fin des mesures de distanciation sociale, le gouvernement cherchant à contenir une hausse rapide des infections au COVID-19.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin s'est négocié au-dessus de 40 000 dollars, pour la première fois en plus de deux semaines, après avoir bénéficié d'une hausse de près de 10 % dimanche, lorsque le PDG de Tesla Inc, Elon Musk, a annoncé sur Twitter que le constructeur de voitures électriques autoriserait à nouveau les transactions en bitcoins lorsque les mineurs qui vérifient les transactions utiliseraient davantage d'énergie renouvelable.