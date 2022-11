Le dollar recule dans un contexte d'amélioration du sentiment de risque avant la Fed ; l'Aussie se reprend avant la RBA.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, sont remontés de leurs plus bas niveaux d'une semaine dans un contexte de hausse générale du sentiment du marché, même si une décision politique de la Reserve Bank of Australia est imminente.

"C'est certainement une journée à risque, et cela se reflète dans les devises avec l'Aussie et le kiwi en tête, mais tous dans des fourchettes récentes", a déclaré Rodrigo Catril, un stratège des devises à la National Australia Bank.

"Notre sentiment général est que le dollar a probablement atteint un sommet, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il va redescendre."

Le Dollar Index américain - qui mesure le billet vert par rapport à six rivaux dont l'euro, la livre sterling et le yen - a reculé de 0,12 % à 111,41, réduisant ainsi les gains de 0,79 % réalisés lundi.

L'indice a largement fluctué autour du niveau de 112 depuis son retrait d'un sommet de deux décennies de 114,78 à la fin du mois de septembre.

Le billet vert, valeur refuge, a été soutenu par les pertes enregistrées pendant la nuit à Wall street, mais une hausse des contrats à terme sur les actions américaines et la fermeté des actions asiatiques, notamment en Chine, ont fait échouer cette demande mardi. La baisse des rendements du Trésor américain à long terme a également supprimé une béquille pour la force du dollar.

On s'attend généralement à ce que la Fed augmente son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 75 points de base mercredi, sa quatrième augmentation consécutive. Mais pour la réunion de décembre, les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont divisés sur les probabilités d'une augmentation de 75 ou 50 pb.

Pour la RBA, une autre augmentation de 25 points de base est entièrement prévue pour 0330 GMT, mais les marchés ont également plus d'une chance sur quatre pour une augmentation d'un demi-point.

L'Aussie a gagné 0,55% à 0,6432$, tandis que le kiwi néo-zélandais a gagné 0,58% à 0,5848$.

L'euro a ajouté 0,21 % à 0,99005 $.

La pression est restée forte sur la Banque centrale européenne pour qu'elle poursuive ses hausses de taux après que les données de lundi ont montré que l'inflation dans la zone euro a été plus forte que prévu à 10,7 %, un nouveau record.

La Banque d'Angleterre est susceptible de procéder à une hausse de 75 points de base jeudi.

La livre sterling a bondi de 0,32 % à 1,1503 $.

Contre le yen, le billet vert s'est affaibli de 0,26% à 148,35.

Lundi, le ministère des finances japonais a déclaré avoir dépensé un montant record de 42,8 milliards de dollars en interventions sur les devises ce mois-ci afin de soutenir le yen après sa baisse à son plus bas niveau en 32 ans, près de 152, le 21 octobre.