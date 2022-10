Le dollar recule encore, la livre dopée par les hésitations du gouvernement

Londres (awp/afp) - Le dollar américain poursuivait son recul mardi, s'éloignant de ses récents sommets notamment face à la livre, qui profitait d'une nouvelle reculade anticipée du gouvernement britannique sur son plan budgétaire controversé.

Vers 09H15 GMT (11H15 HEC), la livre prenait 0,29% à 1,1357 dollar.

Fin septembre, elle avait atteint un plus bas historique à 1,0350 dollar, plombée par un plan de relance du gouvernement de Liz Truss au coût non chiffré, qui avait menacé de faire dérailler les finances publiques britanniques et effrayé les marchés.

Après avoir renoncé lundi au sein de ce dispendieux plan d'aides à l'énergie et de baisses d'impôts à un abaissement du taux de taxation pour les plus riches, le Downing Street va publier le chiffrage de son budget plus tôt que prévu, rapporte la presse britannique.

La commission parlementaire au Trésor britannique semble confirmer en se félicitant que le gouvernement ait écouté ses demandes à ce sujet.

"Cela aide la livre", mais même si la devise a renoué avec son niveau d'avant les annonces budgétaires, "la situation n'est plus la même: les taux (de la Banque d'Angleterre, BoE) vont devoir augmenter vite et fort", prévient Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Les marchés tablent actuellement sur une BoE qui augmenterait son taux directeur de 2,25% actuellement à 4,50% à la fin de l'année, alors qu'il ne reste que deux réunions de politique monétaire à l'agenda.

La remontée de la livre s'expliquait également par la faiblesse du billet vert, qui perdait 0,37% face à l'euro à 0,9862 dollar.

Un indicateur économique décevant lundi pousse les investisseurs à miser sur une Réserve fédérale américaine (Fed) plus prudente pour éviter de plomber l'activité, en amont du rapport sur l'emploi qui sera publié vendredi.

"Est-ce que la Fed va suivre l'exemple de la Banque centrale australienne (RBA) et passer à un rythme plus lent de resserrement de sa politique monétaire, ce qui ferait faire la grimace au dollar et doperait les autres devises?" se demande Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

En Australie, la banque centrale a opté pour un relèvement de 0,25 point de pourcentage contre 0,50 point dans les mois précédents, à cause des craintes sur le ralentissement de l'économie mondiale. La devise australienne cédait 0,41% à 0,6489 dollar américain.

Pour l'euro et pour la livre, les doutes qui pèsent sur les économies du Vieux Continent pourraient cependant bientôt mettre un terme à leur remontée. Guillaume Dejean, analyste chez Western Union, estime qu'il faut simplement attendre que les investisseurs se focalisent sur un nouveau facteur de risque "ce qui dans le contexte actuel risque d'être court".

Cours de mardi Cours de lundi

-------------------------------

09H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 0,9862 0,9826

EUR/JPY 142,76 142,03

EUR/CHF 0,9748 0,9750

EUR/GBP 0,8684 0,8677

USD/JPY 144,76 144,55

USD/CHF 0,9885 0,9923

GBP/USD 1,1357 1,1323

afp/al