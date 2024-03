Le dollar a reculé mardi, en raison de prises de bénéfices et sous la pression d'un yen légèrement plus fort, alors que les représentants du gouvernement japonais ont poursuivi leurs efforts pour défendre la monnaie.

Face au billet vert, le dollar néo-zélandais a rebondi d'un plus bas de quatre mois et a acheté pour la dernière fois 0,5999 $, de même pour la livre sterling qui s'est raffermie à 1,2636 $, loin du plus bas d'un mois de la semaine dernière à 1,25755 $.

Avec un calendrier de données économiques relativement léger pour la semaine, le marché se concentre sur la publication de la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale vendredi, qui pourrait guider la trajectoire des perspectives de taux d'intérêt américains.

L'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis devrait augmenter de 0,3 % en février, ce qui maintiendrait le rythme annuel à 2,8 %.

"Le président de la Fed a essayé d'éloigner le marché des attentes agressives en matière de taux d'intérêt au début de cette année et il a toujours maintenu l'idée que le chemin serait cahoteux", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Mais une impression de 3 % (par an) ou plus susciterait certainement beaucoup d'inquiétude quant au fait que le chemin cahoteux sera peut-être plus cahoteux que prévu.

Un changement dans les perspectives des taux mondiaux suite à une série de réunions des banques centrales la semaine dernière a poussé le dollar à un plus haut d'un mois par rapport à ses principaux pairs.

Alors que la Fed s'en tenait à sa projection de trois réductions de taux cette année, d'autres grandes banques centrales ont également signalé qu'un cycle d'assouplissement était en cours.

"Il est difficile pour le dollar de rester faible dans un contexte où la croissance américaine est supérieure à celle du reste du monde", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie. "Mais il est encore plus difficile pour le (dollar) de s'affaiblir alors que d'autres banques centrales ont fait entendre un son plus dovish que celui de la Fed.

Les responsables de la Fed ont reconnu lundi qu'ils étaient de plus en plus prudents quant au rythme du ralentissement de l'inflation dans la première économie mondiale.

L'indice du dollar était en baisse de 0,02 % à 104,20, tandis que l'euro a augmenté de 0,03 % à 1,0840 $.

Le dollar australien s'est stabilisé à 0,6540 $.

Au Japon, le billet vert a baissé de 0,04% contre le yen à 151,37, faisant face à une forte résistance près du niveau 152 en raison de la menace d'intervention des autorités japonaises.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi qu'il n'excluait aucune mesure pour faire face à l'affaiblissement du yen, faisant écho à l'avertissement lancé la veille par le principal diplomate de Tokyo chargé des questions monétaires.

Le yen a perdu plus de 1 % depuis la hausse historique des taux d'intérêt de la Banque du Japon (BOJ) la semaine dernière, les opérateurs continuant à se concentrer sur les écarts de taux d'intérêt toujours marqués entre le Japon et le reste du monde, en particulier les États-Unis.

Les autorités locales sont de plus en plus nombreuses à exprimer leur malaise face à la chute de la monnaie, qui se rapproche d'un plancher de plusieurs décennies atteint en 2022.

"Alors qu'ils disent que les fondamentaux ne justifient pas le prix, le marché leur dit autre chose", a déclaré M. Sycamore d'IG.

Ailleurs, le yuan offshore a augmenté de près de 0,1% à 7,2487 pour un dollar, étendant son gain de la session précédente après la vente présumée de dollars par les banques d'État chinoises et une forte orientation officielle fixée par la banque centrale, qui a soutenu la monnaie sur le marché terrestre.