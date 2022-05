Le dollar recule, le yen et le franc suisse attirant les flux de valeurs refuges

Avec la volatilité croissante des marchés financiers mondiaux, le dollar a enregistré de fortes baisses par rapport au yen japonais et au franc suisse, qui ont tendance à attirer les investisseurs en période de stress ou de risque sur les marchés.

Mais le dollar a également fait piètre figure face à des devises plus risquées, notamment le dollar australien et le dollar néo-zélandais.

"Les investisseurs en ont peut-être assez du dollar et cherchent à diversifier le risque - d'autant plus que le soutien plus large du dollar par la hausse des rendements américains semble avoir atteint son maximum", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des devises à la Scotia Bank.

L'indice des devises du dollar américain, qui suit le billet vert contre six devises principales, était en baisse de 1,0 % à 102,78, son plus bas niveau depuis le 5 mai.

La semaine dernière, l'indice a atteint son plus haut niveau depuis près de deux décennies, la Réserve fédérale américaine ayant adopté une position faucon et les inquiétudes croissantes concernant l'état de l'économie mondiale ayant contribué à faire remonter la devise américaine. L'indice est en hausse de 7,5 % pour l'année.

Jeudi, le dollar a glissé vers un plus bas de trois semaines par rapport au yen et un plus bas de deux semaines par rapport au franc suisse.

Les analystes ont toutefois mis en garde contre une lecture excessive du repli du dollar.

"Oui, le dollar est largement en baisse aujourd'hui malgré les conditions de baisse du risque dans l'espace multi-actifs, mais cela signifie-t-il que le statut de valeur refuge du dollar commence à s'affaiblir ? Très probablement pas", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse FX chez Monex Europe.

Une volatilité intraday importante, même si la plupart des devises du G10 restent dans des fourchettes récentes, a été une tendance récente notable sur les marchés des changes, a déclaré Harvey.

Le franc suisse a été soutenu contre le dollar et l'euro après que le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, ait signalé mercredi que la BNS était prête à agir si les pressions inflationnistes se poursuivaient.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine par rapport au dollar, les investisseurs ayant évalué la possibilité d'un resserrement agressif à court terme de la Banque centrale européenne.

La livre britannique a augmenté de 1,2 % par rapport au dollar jeudi, mais elle est restée proche de son plus bas niveau en deux ans atteint la semaine dernière, car la montée en flèche de l'inflation combinée à de sombres perspectives de croissance a limité les gains.

Pendant ce temps, le bitcoin a augmenté de 4,0 % et s'est échangé à 29 825,38 $, continuant à essayer de se débarrasser de la faiblesse qui a englouti les cryptomonnaies ces derniers jours.