Le dollar recule, petite correction technique avant la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar reculait lundi face aux principales devises, observant une pause technique après plusieurs semaines de gains et avant la réunion de la Banque centrale américaine (Fed), mardi et mercredi.

Le billet vert abandonnait 0,24% face à l'euro, à 1,1803 dollar pour un euro. Il cédait davantage de terrain encore face à la livre sterling, qui prenait 0,49% à 1,3816 dollar pour une livre.

Pour Juan Manuel Herrera, spécialiste des devises chez Scotiabank, "il y a une accalmie sur le dollar", qu'il interprète comme "une correction technique très brève" avant la réunion de la Fed.

Depuis la dernière réunion mensuelle de la Réserve fédérale, mi-juin, et l'annonce d'un relèvement de taux d'intérêt plus tôt que prévu, le dollar a pris l'ascendant sur la plupart des principales devises, gagnant notamment plus de 3% face à l'euro.

Les cambistes n'attendent pas grand-chose de ce nouveau rassemblement et prévoient que la Fed conserve un discours modéré, sans être plus précis sur le calendrier de retrait des mesures de soutien à l'économie américaine.

La plupart des opérateurs de marché regardent en fait déjà vers Jackson Hole, la petite ville chic du Wyoming où se retrouvent chaque année, fin août, le gotha des banquiers centraux et des économistes pour discuter de politique monétaire.

Quelques signaux relatifs aux intentions de la Fed pourraient se manifester à cette occasion.

Souvent considéré comme une valeur refuge, le dollar pâtissait aussi, selon Juan Manuel Herrera, de chiffres encourageants venus du Royaume-Uni et des Pays-Bas, qui ont vu le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus diminuer sensiblement ces derniers jours.

Ces dernières semaines, le billet vert avait bénéficié du regain d'inquiétudes après la propagation du variant Delta aux quatre coins du monde, qui faisait peser des doutes sur la reprise économique.

Autre facteur défavorable au dollar, la faiblesse des volumes. "C'est l'été, il n'y a pas beaucoup d'échanges", a souligné M. Herrera.

Après une longue glissade de début mai à mi-juillet, les cryptomonnaies rebondissaient lundi, soutenues par une information de presse selon laquelle Amazon se préparerait à accepter les paiements en bitcoins sur sa plateforme d'ici la fin de l'année.

Le groupe a démenti l'information, tout en indiquant son intérêt pour les cryptomonnaies.

Le bitcoin s'envolait de 15,89% à 39.843 dollars, emmenant dans son sillage les principales cryptomonnaies comme l'Ethereum (+10,23%) ou le Dogecoin (+14,82%).

Cours de lundi Cours de vendredi 18H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1803 1,1771 EUR/JPY 130,29 130,13 EUR/CHF 1,0809 1,0822 EUR/GBP 0,8543 0,8562 USD/JPY 110,39 110,55 USD/CHF 0,9158 0,9194 GBP/USD 1,3816 1,3748

afp/rp