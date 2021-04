Le dollar recule un peu avant la Fed et un discours de Biden

Londres (awp/afp) - Le dollar américain s'inscrivait en léger retrait mercredi face à l'euro avant la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) tandis que le président américain Joe Biden va afficher sa volonté de réforme fiscale devant le Congrès.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), le dollar baissait de 0,14% à 1,2073 dollar pour un euro.

Après une forte baisse au début du mois, le billet vert hésite sur la direction à prendre depuis plusieurs séances, et oscille un peu en dessous de 1,21 dollar pour un euro.

"Le marché est prudent avant la décision de politique monétaire de la Fed. Le message ne devrait pas beaucoup changer, mais il y a des spéculations sur un ton potentiellement plus strict", ont commenté les analystes de Sucden.

Alors que la reprise post-pandémie se profile aux Etats-Unis, la Fed a pour l'instant promis de maintenir ses mesures de soutien à l'économie, quitte à voir l'inflation augmenter temporairement.

Si la Fed devait changer de ton et adopter une politique plus stricte, cela rendrait le dollar plus attractif.

"Je pense que (le président de la Fed) Jerome Powell va éviter de changer de message ce mois-ci, car le plan de Joe Biden d'augmenter les impôts sur les revenus du capital pourrait secouer le marché, et les investisseurs ne peuvent pas se prendre un coup de M. Biden et de M. Powell en même temps", a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Le président démocrate est très attendu sur le financement de ses ambitieux projets: il proposera en particulier d'augmenter les impôts sur les revenus du capital pour les 0,3% d'Américains les plus riches.

Selon plusieurs médias, ce taux d'imposition devrait être quasiment doublé, passant de 20% à 39,6%.

Cours de mercredi Cours de mardi ------------------------------------- 09H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2073 1,2091 EUR/JPY 131,50 131,43 EUR/CHF 1,1059 1,1045 EUR/GBP 0,8698 0,8690 USD/JPY 108,92 108,70 USD/CHF 0,9160 0,9136 GBP/USD 1,3881 1,3913

