Le dollar a récupéré ses pertes lundi, se remettant d'une réaction instinctive aux données montrant que les gains d'emplois américains étaient les plus faibles en deux ans et demi, tandis que les chiffres décevants de l'inflation en Chine ont pesé sur le yuan et les substituts.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 209 000 en juin, selon les chiffres publiés vendredi, dépassant les attentes du marché pour la première fois en 15 mois.

Cependant, les détails du rapport sur l'emploi reflètent une croissance des salaires toujours forte, ce qui indique que les conditions du marché du travail restent tendues.

Le dollar américain a progressé dans les échanges asiatiques après avoir chuté de près de 1 % par rapport à un panier de devises vendredi en réaction à ces données, et s'est particulièrement apprécié par rapport au yen japonais.

Le billet vert était en hausse de 0,53% à 142,98 yens, après avoir perdu près de 1,3% contre la monnaie japonaise vendredi, suite à la baisse des rendements du Trésor américain.

La paire dollar/yen est particulièrement sensible aux rendements américains car les taux d'intérêt au Japon sont ancrés près de zéro.

"Il s'agit d'un peu de relâchement par rapport à la réaction excessive que nous avons observée vendredi. Il y a eu une réaction excessive au rapport sur les emplois non agricoles, donc je ne suis pas surpris que le yen s'affaiblisse aujourd'hui", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

La livre sterling était à 0,25 % à 1,2809 $, après avoir atteint un pic de plus d'un an à 1,2850 $ vendredi, tandis que l'euro a glissé de 0,14 % à 1,0953 $.

L'euro a quant à lui reculé de 0,14% à 1,0953 dollar. "Je n'ai certainement pas confiance en ce mouvement du dollar américain... qu'il soit durable", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, à propos de la baisse du dollar la semaine dernière. "Si vous regardez les données sur les salaires, (elles) étaient plutôt bonnes... et le nombre de chômeurs était plutôt bon.

L'attention se porte à présent sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis, attendues mercredi, où l'on s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 5 % sur une base annuelle en juin.

Ailleurs en Asie, les données publiées lundi ont montré que les prix à la production en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en sept ans et demi en juin et que l'inflation à la consommation a été la plus faible depuis 2021, alimentant les espoirs de nouvelles mesures de soutien de la part des autorités chinoises.

La faiblesse des données a entraîné une baisse des dollars australien et néo-zélandais, qui sont souvent utilisés comme des substituts liquides du yuan chinois.

Le dollar australien a chuté de 0,4 % à 0,66655 $, tandis que le kiwi a glissé de 0,45 % à 0,6181 $.

Le yuan offshore a baissé d'environ 0,1% à 7,2411 pour un dollar, tandis que le yuan onshore a baissé d'environ 0,2% à 7,2340 pour un dollar.

"La baisse de l'IPC reflète toujours la faiblesse de la demande intérieure tandis que la déflation de l'IPP souligne les tensions sur les usines", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

"Cela signifie que la Chine a besoin d'un soutien pour stimuler l'économie.