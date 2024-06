Le dollar a chuté mercredi après que les données aient montré que les prix à la consommation en mai ont augmenté moins que les économistes ne le prévoyaient, mais a réduit ses pertes après que les projections de taux d'intérêt mises à jour par les responsables de la Réserve fédérale aient montré qu'ils ne s'attendaient qu'à une seule réduction de taux cette année.

L'indice principal des prix à la consommation (IPC) est resté stable sur le mois, en dessous des attentes d'un gain de 0,1%. Les prix de base ont augmenté de 0,2 %, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Cela a renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine procédera à deux réductions de taux de 25 points de base cette année, la première étant probablement prévue en septembre. Toutefois, le "graphique en pointillés" de la Fed, qui n'indique qu'une seule réduction cette année, a assombri ce point de vue.

"Les membres de la Fed n'ont manifestement pas été influencés par le rapport sur l'IPC d'aujourd'hui, ou étaient réticents à apporter un changement de dernière minute à leurs prévisions", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto.

Les décideurs politiques de la Fed avaient prévu en mars trois réductions de taux cette année. Mercredi, la banque centrale américaine a également

repoussé le début des baisses de taux

à la fin du mois de décembre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré après la réunion que les prévisions de taux d'intérêt sont "

assez prudente

"et pourraient ne pas être confirmées par les données à venir, et qu'elles sont sujettes à révision.

Mais il n'a pas été aussi catégorique sur la possibilité d'une baisse des taux en septembre que certains investisseurs l'attendaient.

"De nombreux acteurs du marché pensaient que M. Powell pourrait commencer à évoquer une baisse des taux en septembre, mais il n'a pas donné de nouvelles indications sur l'assouplissement de la politique monétaire", a déclaré M. Button. "Cela a conduit à des achats de dollars américains.

L'indice du dollar était en baisse de 0,5 % sur la journée à 104,73, après avoir chuté plus tôt à 104,25. Il a atteint son plus haut niveau en quatre semaines à 105,46 mardi.

Le billet vert a également été tiré vers le bas alors que le rendement de référence du Trésor à 10 ans a brièvement atteint son plus bas niveau depuis le 1er avril à 4,25 %.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds évaluent maintenant à 63% la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt d'ici septembre, contre plus de 70% plus tôt mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les prévisions de baisse de taux ont été volatiles la semaine dernière, les traders réduisant les paris sur une baisse en septembre après que le rapport sur l'emploi américain de mai ait montré que les employeurs ont créé plus d'emplois que prévu au cours du mois. L'inflation des salaires a également augmenté plus que prévu.

Les données sur les prix à la production de jeudi seront le prochain point de mire pour obtenir des indices sur la trajectoire probable de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

"Un chiffre faible pourrait faire pencher les risques vers un indice PCE de base faible à la fin du mois", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises étrangères à la Banque Scotia à Toronto.

L'euro a gagné 0,63 % à 1,0807 $ et a atteint 1,0852 $. Il était tombé à 1,07195 dollar mardi, son niveau le plus bas depuis le 2 mai.

La monnaie unique a été sous pression après que les partis d'extrême droite ont gagné du terrain lors des élections au Parlement européen, ce qui a incité le président français Emmanuel Macron à convoquer des élections anticipées dans son pays, qui se tiendront en deux tours le 30 juin et le 7 juillet.

Mercredi, M. Macron a réaffirmé qu'il ne démissionnerait pas si son camp ne remportait pas les élections. Le Rassemblement national de Marine Le Pen est le parti le plus populaire de France à l'approche des élections législatives.

La Banque du Japon se réunit également cette semaine, et l'on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt et qu'elle envisage de donner des indications plus claires sur la manière dont elle prévoit de réduire son énorme bilan.

Le dollar a baissé de 0,17 % à 156,8 yens, après avoir atteint son plus haut niveau en une semaine, à 157,40 yens, mardi.

La chute du yen à 160,245 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 34 ans, à la fin du mois d'avril, a déclenché plusieurs séries d'interventions officielles japonaises pour un total de 9,79 billions de yens (62 milliards de dollars).

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 1,85 % pour atteindre 68 527 dollars.