Le dollar remonte alors que l'assombrissement des perspectives de croissance nuit à la confiance.

Des banquiers de haut niveau de JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Goldman Sachs ont déclaré cette nuit que les banques se préparent à une dégradation de l'économie l'année prochaine, l'inflation menaçant la demande des consommateurs.

Par rapport au dollar, la livre sterling a baissé de 0,4 % au cours de la nuit, et était dernièrement en baisse de 0,05 % à 1,2128 $.

Le billet vert a augmenté de 0,16 % pendant la nuit par rapport au yen japonais, mais a effacé une partie de ces gains au début des échanges en Asie et a baissé de 0,04 % à 136,97 yens.

"Nous avons prévu une récession aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la zone euro et au Japon .... Cela fait partie de notre base de référence", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

"(Cela) apportera davantage de soutien au dollar américain, en tant que monnaie refuge."

Par rapport à un panier de devises, l'indice du dollar américain a connu une hausse de 0,05 % à 105,60.

Il avait augmenté de près de 0,3 % au cours de la nuit, prolongeant un bref rallye pour une deuxième session consécutive après que des données optimistes sur les services et les usines américaines publiées en début de semaine aient indiqué une dynamique sous-jacente dans la plus grande économie du monde.

Cela a soutenu l'opinion selon laquelle, bien que la Réserve fédérale puisse réduire le rythme de ses hausses de taux, les taux américains resteront plus élevés pendant plus longtemps.

Ailleurs, l'euro était en baisse de 0,13 % à 1,0460 $.

Deux responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont signalé que l'inflation et les taux pourraient être proches d'un pic, avant la réunion de politique monétaire de la BCE la semaine prochaine.

L'Aussie était en hausse de 0,16% à 0,6699$, après une réaction discrète suite à la publication des données de son produit intérieur brut mercredi, qui a montré que l'économie australienne a légèrement ralenti au cours du trimestre de septembre.

La monnaie des antipodes est restée soutenue par l'attitude belliciste de la Reserve Bank of Australia, qui a annoncé mardi d'autres hausses de taux pour ralentir l'inflation, après avoir augmenté son taux d'escompte de 25 points de base pour atteindre son plus haut niveau en 10 ans.

Le kiwi a légèrement baissé de 0,02 % à 0,6317 $.

En Asie, les données commerciales de novembre de la Chine sont également attendues mercredi, et devraient montrer une nouvelle contraction des exportations et des importations du pays.

"Le boom des exportations dans la région Asie-Pacifique s'est définitivement éteint", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie FX pour l'Asie chez RBC Capital Markets. "Cela ajoute de l'urgence à la nécessité pour la Chine de stimuler la demande intérieure afin de compenser les exportations chancelantes et le secteur de la construction immobilière toujours faible, d'où le pivot qui s'éloigne du taux zéro."

Le yuan offshore était dernièrement en légère hausse à 6,9845 par dollar, ayant été soutenu par un assouplissement des restrictions COVID-19 les plus strictes de la Chine.

Le pays pourrait annoncer 10 nouvelles mesures d'assouplissement COVID-19 dès mercredi, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance de la question.