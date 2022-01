Le dollar remonte alors que l'impulsion donnée par les minutes de la Fed ralentit

Le procès-verbal a montré que les décideurs de la banque centrale étaient préoccupés par la hausse de l'inflation, qui, associée à un marché du travail tendu, pourrait amener la Fed à relever ses taux plus tôt que prévu et à commencer à réduire ses avoirs.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders anticipent actuellement environ 70 % de chances de voir les taux augmenter d'au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en mars.

"Le marché prête davantage attention à la politique monétaire et à cette divergence, et c'est vraiment ce qui pousse le dollar", a déclaré John Kicklighter, analyste chez DailyFX.com à Chicago.

"Si vous évaluez déjà le point de vue probablement le plus agressif et le plus faucon que vous allez obtenir, alors jusqu'où le dollar va-t-il aller ?".

Les données sur le marché du travail ont montré que les demandes initiales de chômage hebdomadaires ont augmenté de 7 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 207 000. Ce chiffre est légèrement supérieur aux prévisions de 197 000. Ces données interviennent après un très bon rapport sur l'emploi privé mercredi dans le rapport ADP National Employment et avant le rapport sur l'emploi de décembre vendredi.

D'autres données ont montré que le déficit commercial américain s'est fortement creusé en novembre pour atteindre 80,2 milliards de dollars, indiquant un poids possible sur la croissance économique du quatrième trimestre.

Le Dollar Index a augmenté de 0,096%.

Les analystes considèrent 96,40 pour le Dollar Index comme un point de résistance technique, avec une cassure au-dessus susceptible d'entraîner un test du sommet de décembre de 96,91.

Steven Ricchiuto, économiste en chef américain chez Mizuho Securities USA LLC à New York, prévoit que l'appréciation du dollar dans l'indice du dollar se poursuivra au début de 2022 vers le niveau de 98, avec un "dépassement" vers 100 possible.

Un rapport de l'Institute for Supply Management a montré que l'activité dans le secteur des services aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre, probablement en raison d'une hausse des infections COVID-19. Toutefois, les investisseurs ont considéré que la nouvelle variante Omicron n'était pas susceptible d'entraver gravement l'activité économique.

L'euro a baissé de 0,19 % à 1,1292 dollar, l'inflation annuelle en Allemagne ayant ralenti en décembre pour la première fois en six mois, mais restant bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Banque centrale européenne, selon des données préliminaires jeudi.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,29% par rapport au billet vert à 115,76 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,3524 dollar, en baisse de 0,22% sur la journée. La livre sterling avait atteint mercredi un sommet de deux mois à 1,3598.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a chuté de 1,12 % à 42 947,83 dollars.