Le dollar américain s'est maintenu près d'un pic de 4 mois et demi par rapport à ses principaux pairs mardi, alors que les traders se sont empressés de repousser les paris sur la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines face à l'euro et était sur le point de faire de même face à la livre sterling, après que les données américaines de lundi aient montré de manière inattendue la première expansion de l'industrie manufacturière depuis septembre 2022.

Les craintes d'une intervention des autorités japonaises ont toutefois ralenti les gains du dollar par rapport au yen, même si les rendements du Trésor américain à long terme - que la paire de devises a tendance à suivre - ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines dans la nuit.

L'or, qui se comporte mieux lorsque les rendements baissent, a retrouvé ses marques après avoir été repoussé d'un sommet record lundi.

Le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt américains prévoit désormais 61,3 % de chances d'une réduction des taux de la Fed en juin, contre 70,1 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.

"La divergence entre la dynamique de croissance solide aux États-Unis et le risque de réduction des taux de la Fed, d'une part, et la croissance atone des autres devises principales, d'autre part, suggère que toute baisse du DXY devrait être considérée comme une opportunité d'achat", a déclaré Richard Franulovich, responsable de la stratégie des devises chez Westpac, en faisant référence à l'indice du dollar.

"Des objectifs dans la région de 106 semblent réalisables à partir de maintenant pour l'indice du dollar, avec 104,50 comme support, a-t-il dit.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen, à l'euro, à la livre sterling et à trois autres devises, a augmenté de 0,05% à 105,05, après avoir atteint 105,07, égalant le plus haut de lundi.

L'euro a glissé de 0,08% à 1,07335 $, après avoir atteint 1,07295 $. La livre sterling était en baisse de 0,04% à 1,25455$ après avoir glissé à 1,2541$, juste au-dessus du plus bas de 1,2540$ de la session précédente.

Le yen japonais s'est légèrement raffermi mardi à 151,75 pour un dollar, après avoir chuté à 151,79.

Il s'agit du niveau le plus faible depuis qu'il a atteint un creux de 34 ans de 151,975 mercredi, ce qui a incité le Japon à intensifier ses avertissements d'intervention. Mardi, le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé qu'il n'excluait aucune option pour répondre aux mouvements désordonnés de la monnaie.

Les autorités japonaises sont intervenues en 2022 lorsque le yen a chuté à son plus bas niveau depuis 32 ans, à 152 pour un dollar.

La baisse du yen s'est produite malgré la première hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon depuis 2007, le mois dernier, les autorités se montrant prudentes quant à un nouveau resserrement dans un contexte de sortie fragile de décennies de déflation.

"Il s'agit d'une situation délicate pour les autorités japonaises, qui "craignent de se mettre au pied du mur en traçant une ligne dans le sable à 152", a déclaré Nicholas Chia, stratège macro-économique pour l'Asie chez Standard Chartered.

"La raison d'être de la politique de la mâchoire et de l'intervention sur les marchés des changes est principalement de gagner du temps pour le yen dans l'espoir que la force du dollar s'estompe et s'éloigne.

Ailleurs, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau en 4 mois et demi, la force du dollar ayant compensé les ventes de la monnaie américaine par les banques d'État. Le yuan est tombé à 7,2349 pour un dollar ce jour-là, son niveau le plus bas depuis novembre 2023.

Le dollar australien est resté stable à 0,6490 $, après avoir chuté à un plus bas de près d'un mois de 0,64815 $ lundi.

Le dollar kiwi de la Nouvelle-Zélande a baissé de 0,1% à 0,5947 $, revenant vers le creux de 4-1/2 mois à 0,59395 $ de la nuit.

L'or au comptant a augmenté de 0,22% à 2 255,27 dollars, après avoir chuté d'un record à 2 265,49 dollars lors de la session précédente.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a chuté de 4,4 % à 69 707 dollars après une chute soudaine de plus de 3 000 dollars en l'espace d'une quinzaine de minutes.

"Il y a eu une petite poche d'air bizarre (qui) a coïncidé avec le début des échanges en Chine", avec des valeurs sûres du continent qui ont commencé la journée plus faiblement, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com.

"Nous avons vu l'ouverture de la Chine comme un moteur de direction intrajournalière récemment.