Le dollar remonte, l'euro patiente avant le discours de Lagarde

Londres (awp/afp) - Le dollar se reprenait légèrement face aux autres devises jeudi, profitant des attentes des investisseurs envers une nouvelle hausse des taux de la Fed, pendant que l'euro attendait le discours de la présidente de Christine Lagarde.

Vers 11h20, le Dollar index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes monnaies, prenait 0,25% à 105,364 points. L'euro perdait pour sa part 0,13% à 1,0492 dollar.

"Les récentes données ont montré que l'économie américaine est toujours en pleine effervescence, ce qui crée des conditions propices à la persistance de l'inflation", commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. La Réserve fédérale américaine pourrait ainsi poursuivre sa stratégie de remontrée agressive de ses taux directeurs, selon de nombreux analystes. Des taux d'intérêt élevés renforcent l'attractivité d'une monnaie pour les investisseurs.

D'autant que la "perspective de voir l'inflation persister plus longtemps, en même temps que des taux d'intérêt élevés, implique un scénario de récession qui (...) réduit l'appétit des investisseurs pour le risque", et donc favorise encore le dollar, valeur refuge, poursuit M. Evangelista. Les investisseurs attendaient parallèlement le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde devant s'exprimer jeudi, une semaine avant la réunion de l'institution. Les cambistes surveilleront le moindre indice sur la politique monétaire de la BCE.

"Le redressement spectaculaire de l'euro aux mois d'octobre et novembre fait une pause sur ce début du mois de décembre", commente Guillaume Dejean, de Western Union. Mais l'analyste observe toujours néanmoins aucun signe "d'affaissement ou de correction de ce dernier".

La diminution des inquiétudes du marché quant à la crise énergétique inédite qui frappe l'Europe est l'une des raisons avancées. Et "plus la crise énergétique s'atténue, plus la marge de manoeuvre pour une nouvelle avancée de l'euro est grande", affirme Ulrich Leuchtmann, de Commerzbank.

Le baril de Brent, la référence du brut en Europe, coûte en effet environ 77 dollars, et les prix du gaz "ne sont pas aussi extrêmes qu'il y a peu de temps", précise-t-il.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

10H20 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0492 1,0506

EUR/JPY 143,69 143,54

EUR/CHF 0,9884 0,9884

EUR/GBP 0,8626 0,8609

USD/JPY 136,96 136,62

USD/CHF 0,9421 0,9408

GBP/USD 1,2162 1,2203

