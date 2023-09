Le dollar a atteint de nouveaux sommets face à une poignée de devises jeudi, se situant autour de son plus haut niveau face au yen depuis le début du mois de novembre, après que la Réserve fédérale américaine ait adopté un ton sévèrement hawkish après avoir maintenu ses taux d'intérêt.

La livre sterling et l'euro ont atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, alors que l'on s'interroge sur la possibilité que la Banque d'Angleterre suive son homologue américaine en suspendant ses taux plus tard dans la journée de jeudi.

Le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont également perdu du terrain, bien que le Kiwi ait été quelque peu soutenu par des chiffres de PIB plus élevés que prévu, publiés plus tôt dans la matinée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de devises, a atteint 105,68, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de mars, avant de s'établir légèrement plus bas à 105,55.

La Fed a répondu aux attentes du marché lors de sa réunion de politique monétaire mercredi, en maintenant les taux d'intérêt dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

La banque centrale américaine a toutefois durci sa politique monétaire, dont les responsables sont de plus en plus convaincus qu'elle peut réussir à réduire l'inflation sans détruire l'économie ou entraîner des pertes d'emplois importantes.

"Beaucoup de gens s'attendaient à ce que la Fed maintienne sa position, mais elle l'a fait plus que prévu", a déclaré Moh Siong Sim, stratège de change à la Banque de Singapour.

Outre la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année, les projections actualisées de la Fed font état d'un resserrement significatif des taux jusqu'en 2024 par rapport aux prévisions antérieures.

Le yen japonais a ressenti la chaleur après la réunion de la Fed, oscillant autour de 148,39 pour un dollar après avoir touché un plus bas de près de dix mois de 148,47 plus tôt dans la journée de jeudi.

Même si le dollar/yen revient vers les niveaux observés à la fin de l'année dernière, la possibilité d'un resserrement de la politique de la Banque du Japon lors de la réunion de vendredi reste faible.

"Il semble peu probable que la Banque du Japon annonce un changement de politique demain, ou bientôt d'ailleurs. Mais on ne sait jamais avec cette banque centrale", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

Alors que le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a multiplié les avertissements jeudi, indiquant que les autorités n'excluraient aucune option pour faire face à la volatilité excessive des marchés des devises, M. Simpson a déclaré que le risque pourrait se limiter à une intervention verbale.

"Il est possible qu'elles n'interviennent pas réellement si la tendance reste ordonnée.

Ailleurs, la livre sterling s'est échangée à 1,2319 $, juste au-dessus d'un nouveau plus bas de quatre mois contre le billet vert, avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.

Les données publiées mercredi ont montré que le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a ralenti de façon inattendue en août, ce qui soulève des questions quant à la hausse des taux d'intérêt de la banque centrale.

Les participants au marché avaient fortement penché en faveur d'une nouvelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre jeudi, pour la quinzième fois, mais les attentes ont rapidement changé à la suite de la publication de ces données.

L'euro s'est établi à 1,0635 dollar après avoir chuté à 1,0617 dollar, son plus bas niveau depuis six mois.

Les dollars australien et néo-zélandais ont tous deux été affectés par la réunion de la Fed, l'australien perdant 0,6 % et le kiwi plus de 0,3 %.

Le Kiwi, cependant, a reçu un certain soutien après que les données publiées jeudi matin ont montré que l'économie néo-zélandaise a progressé plus que prévu au deuxième trimestre.