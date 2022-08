Le dollar remonte, les tensions Chine - Etats-Unis inquiètent

New York (awp/afp) - Le dollar remontait mardi après avoir atteint son plus bas depuis quatre semaines mardi face aux principales monnaies, le risque géopolitique créé par les tensions entre Washington et Pékin poussant les investisseurs vers les valeurs refuges.

Vers 19H00 GMT, le dollar index qui compare la devise américaine à un panier de grandes monnaies, gagnait 0,69% à 106,17 points. Le billet vert prenait 0,86% face à l'euro à 1,0174 dollar pour un euro.

L'euro redescendait ainsi de ses sommets en quatre semaines face au billet vert.

Celui-ci reprenait aussi de la vigueur face à la devise japonaise (+ 0,99% à 132,93 yens pour un dollar).

Dédaignant des données américaines peu enthousiasmantes, "ce sont des informations ailleurs qui ont poussé le marché vers la sécurité" des actifs refuges, ont indiqué les analystes de OFX.

La cheffe des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan, alors que la Chine avait prévenu que les Etats-Unis porteraient la "responsabilité" d'une telle visite et qu'ils devraient en "payer le prix".

"Le dollar a saisi le courant en faveur des valeurs sûres alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine montent" avec la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants sur l'île que Pékin considère comme une province, soulignaient les analystes de Western Union dans une note.

En outre, "la volatilité de la paire dollar-yuan montre l'incertitude qui règne sur le marché", a noté Joshua Mahony, analyste chez IG.

La devise chinoise a clôturé à 6,7544 yuans pour un dollar, après avoir reculé à 6,7825 yuans, un plus bas depuis mi-mai.

Le dollar taïwanais a lui reculé à un plus bas depuis mi-2020 face au billet vert avant de se ressaisir.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0174 1,0262 EUR/JPY 135,24 135,06 EUR/CHF 0,9733 0,9745 EUR/GBP 0,8357 0,8377 USD/JPY 131,93 131,61 USD/CHF 0,9568 0,9496 GBP/USD 1,2174 1,2250

afp/rp