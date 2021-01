Le dollar repart à la baisse avant les élections sénatoriales en Géorgie

New York (awp/afp) - Le dollar fondait à nouveau mardi à son plus bas niveau en deux ans et demi face à un panier d'autres monnaies, les cambistes se focalisant sur les élections en Géorgie qui décideront de la majorité au Sénat américain.

Vers 20H05 GMT, le dollar cédait 0,42% face à l'euro, à 1,2300 euro pour un dollar, son plus bas niveau depuis mi-avril 2018.

Les électeurs de Géorgie (Sud des États-Unis) votaient mardi lors d'une double élection sénatoriale. Le scrutin s'annonce serré et les résultats pourraient n'être déterminés qu'après quelques jours.

Si les deux candidats démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock, battent les sénateurs républicains sortants, David Perdue et Kelly Loeffler, il y aura égalité entre les sénateurs démocrates et républicains, et il reviendra alors à la vice-présidente Kamala Harris de trancher.

A son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier, Joe Biden pourra alors compter sur un Congrès entièrement démocrate, et appliquer son programme.

En revanche, "sans une majorité au Sénat, Joe Biden aura les mains liées en terme de politique budgétaire", a commenté Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Cela laisserait à la Réserve fédérale américaine (Fed) la tâche de soutenir l'économie américaine face à la crise du Covid-19.

Les mesures d'assouplissement monétaire pèsent sur le dollar.

D'autant plus que l'euro reste ferme, la monnaie européenne ayant bénéficié d'un coup de fouet après les ventes au détail allemandes qui ont montré une amélioration de 1,9%, au lieu de la baisse prévue de 2,0%, soulignaient aussi les analystes de Tempus.

La livre britannique, d'abord en baisse face à l'euro, s'est stabilisée en deuxième partie de séance ne perdant plus que 0,02% à 90,23 pence pour un euro. La devise britannique "est restée relativement dynamique" face au dollar après l'accord post-Brexit et malgré de nouveaux confinements au Royaume-Uni, soulignaient les analystes de Tempus. Elle s'inscrivait en hausse de 0,45% à 1,3632 dollar pour une livre.

Alors que les perspectives économiques britanniques s'assombrissent, "la pression monte pour la Banque d'Angleterre (BoE), qui pourrait annoncer de nouvelles mesures de soutien de l'économie dès février", a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Selon lui, "les spéculations sur une possible utilisation des taux négatifs devraient reprendre".

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2300 1,2248 EUR/JPY 126,24 126,31 EUR/CHF 1,0799 1,0797 EUR/GBP 0,9023 0,9025 USD/JPY 102,64 103,13 USD/CHF 0,8780 0,8815 GBP/USD 1,3632 1,3571

afp/rp