Matières premières : Le dollar repart en hausse avant une intervention du patron de la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar reprenait sa hausse mardi face à l'euro et aux autres grandes monnaies, les cambistes attendant de voir si le chef de Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell va donner plus de détails sur un possible durcissement de sa politique monétaire.

Vers 09H55 GMT (11H55 à Paris), le dollar gagnait 0,30% à 1,1883 dollar pour un euro.

Depuis la réunion de la Fed mercredi, le billet vert est en pleine forme: l'institution s'est montrée plus inquiète de la hausse de l'inflation et ses membres ont avancé leur calendrier de possibles hausses des taux, ce qui rend le dollar plus attractif.

"Une grande partie des paris à la baisse sur le dollar ont disparu dans les derniers jours, mais la hausse semble s'essouffler", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"Les investisseurs commencent à digérer que ces discussions sur la fin du programme de rachats d'actifs et la possibilité de hausse des taux concernent le rééquilibrage d'un calendrier, plutôt qu'une possible réaction immédiate de la Fed", a ajouté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Le marché se tourne donc vers l'intervention de M. Powell, attendu à 18H00 GMT.

"Dans le discours qu'il a préparé (publié dans la presse financière), M. Powell rappelle que la Fed ne s'inquiète pas trop de la hausse récente de l'inflation et ne pense pas qu'elle va perdurer", note M. Wilson.

"Son discours peut faire bouger le marché", souligne-t-il, surtout "s'il essaye de calmer les ardeurs des investisseurs la semaine dernière".

La livre britannique souffrait particulièrement face au dollar (-0,51% à 1,3862 dollar pour une livre) et dans une moindre mesure face à l'euro (-0,30% à 85,72 pence pour un euro).

L'emprunt public du Royaume-Uni atteignait 24,3 milliards de livres le mois passé, le deuxième plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois de l'année, mais 19,4 milliards de livres inférieur à mai 2020, indique mardi l'Office national des Statistiques.

"L'emprunt public va probablement rester élevé sur les prochains mois", prévient M. Hewson, qui juge cependant la réaction du marché "modérée".

Du côté du bitcoin, la cryptomonnaie perdait 3,9% à 31.300 dollars, notamment en raison des efforts chinois pour réguler ce marché décentralisé.

Cours de mardi Cours de lundi --------------------------------- 09H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1883 1,1919 EUR/JPY 131,24 131,43 EUR/CHF 1,0942 1,0939 EUR/GBP 0,8572 0,8554 USD/JPY 110,45 110,27 USD/CHF 0,9209 0,9178 GBP/USD 1,3862 1,3934

afp/lk