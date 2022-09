Le dollar repart en hausse face à l'euro et à la livre

Londres (awp/afp) - Le dollar remontait vendredi face à l'euro et à la livre dans un marché des changes très volatil, alors que l'inflation atteint 10% en zone euro, un record et qu'Outre-Manche, le gouvernement semble peu résolu à la rigueur budgétaire.

Vers 12H10 GMT (14H10 à Paris), l'euro perdait 0,67% à 0,9750 dollar. La livre cédait 0,82% à 1,1026 dollar. Les deux devises avaient démarré la séance en forte hausse avant de repiquer du nez.

L'inflation dans la zone euro a encore bondi en septembre pour atteindre 10% sur un an, un nouveau record alimenté par la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

"Cela pose un danger réel pour la croissance", rappelle Sam Miley, de Cebr, qui estime que la hausse des prix va faire plonger la zone euro en récession.

Les perspectives moroses de la croissance européenne, alors que la tension monte entre Bruxelles et Moscou, poussent les cambistes à privilégier le dollar, galvanisé par son statut de valeur refuge et la résistance de l'économie américaine aux chocs des derniers mois.

Outre-Manche, la livre sterling, qui était tombée lundi à un plus bas historique face au dollar avant de remonter au fil de sa semaine, repartait aussi en baisse.

"L'incertitude règne. Pour les investisseurs, la livre est dans une zone déroutante", résume Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

"La volatilité sur la livre comme sur l'euro est à des sommets. La volatilité sur la livre atteint des sommets depuis la fin de la crise financière en 2009, tandis que sur l'euro, elle est à des niveaux plus vus depuis la crise de la dette en 2012", prévient Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

La livre avait plus tôt dans la séance renoué avec son niveau de sept jours plus tôt, avant des annonces budgétaires dont le coût non chiffré avait effrayé les marchés.

Le choc sur le marché obligataire avait notamment obligé la Banque d'Angleterre (BoE) à agir.

L'organisme public de prévision budgétaire britannique OBR a annoncé vendredi qu'une "première version" de ses prévisions budgétaires prenant en compte le coûteux plan économique du gouvernement sera présentée vendredi prochain à l'exécutif.

Mais le gouvernement s'est contenté d'indiquer que ces prévisions seraient publiées le 23 novembre.

"La livre va rester sous pression dans les semaines à venir en attendant ces prévisions, surtout si jamais il y a des fuites inquiétantes" sur ces prévisions, prévient Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Reste à savoir si les deux devises européennes vont finir la semaine sur cette baisse ou repartiront à nouveau en hausse.

Cours de vendredi Cours de jeudi 12H10 GMT 21H00 GMT EUR/USD 0,9750 0,9816 EUR/JPY 141,05 141,79 EUR/CHF 0,9567 0,9577 EUR/GBP 0,8840 0,8829 USD/JPY 144,67 144,46 USD/CHF 0,9813 0,9757 GBP/USD 1,1026 1,1117

afp/rp