Le dollar repart, l'activité des services progresse aux Etats-Unis

Londres (awp/afp) - Le dollar est remonté lundi alors que le secteur des services a vu son activité s'accroître plus que prévu aux Etats-Unis en novembre, éloignant le billet vert d'un plus bas depuis plus de cinq mois par rapport à l'euro.

Vers 16H45 GMT (17H45 HEC), le billet vert gagnait 0,23% à 1,0511 dollar pour un euro après avoir reculé plus tôt dans la séance à 1,0585 dollar, un plus bas depuis fin juin.

Le secteur des services a progressé plus que prévu en novembre aux Etats-Unis, porté par l'activité des entreprises et un niveau d'emploi en progression, au démarrage de la saison des fêtes de fin d'année, a indiqué lundi la fédération professionnelle ISM.

"Le risque reste élevé que les taux (directeurs de la Réserve fédérale américaine, ndlr) ne finissent à un niveau plus élevé qu'actuellement attendu", commente Edward Moya, analyste chez Oanda.

Le billet vert avait reculé plus tôt dans la séance, souffrant de son statut de valeur refuge alors que plusieurs villes chinoises, dont Pékin et Shanghai, ont assoupli leurs règles sanitaires, une semaine après des manifestations, ce qui diminue le risque d'un ralentissement sévère de l'activité dans la deuxième économie mondiale.

Le yuan chinois, dont les échanges ne sont pas continus car ils sont régulés par les autorités, a gagné 1,31% à 6,9625 yuans pour un dollar, un niveau à la clôture plus vu depuis septembre.

Mais les cambistes restent focalisés sur la tendance de l'activité économique américaine, et sur l'influence qu'elle pourrait avoir sur la politique de la Fed.

Vendredi, la vigueur du rapport sur l'emploi américain n'avait pas suffi à soutenir le dollar sur la durée.

Dans le contexte actuel de hausse des prix, le dynamisme du marché du travail est de nature à inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à continuer de remonter ses taux rapidement pour refroidir l'activité et faire flancher l'inflation, entraînant une appréciation du dollar.

Quelques jours plus tôt, le patron de la Fed Jerome Powell avait par ailleurs envisagé un ralentissement des hausses des taux, après plusieurs tours de vis consécutifs de 75 points de base, dès la réunion de mi-décembre.

"Les marchés estiment actuellement que la Fed va commencer à baisser ses taux dès mi-2023. Au contraire, ils s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) continue d'augmenter ses taux au fil de 2023", détaille Carol Kong, analyste chez Commonwealth Bank of Australia.

Cours de lundi Cours de vendredi --------------------------------- 16H45 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0511 1,0535 EUR/JPY 143,45 141,49 EUR/CHF 0,9893 0,9873 EUR/GBP 0,8630 0,8579 USD/JPY 136,48 134,31 USD/CHF 0,9412 0,9372 GBP/USD 1,2179 1,2280

