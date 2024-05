Le dollar est revenu sur le devant de la scène mercredi, enregistrant des gains modestes après des pertes antérieures dues à des paris renouvelés sur des réductions de taux de la Réserve fédérale cette année, tandis que le yen s'est rapproché du niveau de 155 pour un dollar et a maintenu les risques d'intervention de Tokyo à un niveau élevé.

Le yuan offshore a reculé par rapport à son plus haut niveau de plus de trois mois atteint la semaine dernière, aidé par les espoirs de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin pour soutenir son économie. Il s'est établi pour la dernière fois à 7,2247 pour un dollar.

Le yen a peu varié à 154,75 pour un dollar, s'éloignant de son pic de 151,86 atteint la semaine dernière en raison de l'intervention présumée des autorités japonaises pour soutenir la monnaie en baisse.

Les analystes ont déclaré que toute intervention de Tokyo ne serait qu'un répit temporaire pour le yen, étant donné que les écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon restent importants.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale examinerait l'impact des mouvements du yen sur l'inflation dans le cadre de sa politique monétaire, tandis que le ministre des finances du pays, Shunichi Suzuki, a réitéré un avertissement selon lequel les autorités étaient prêtes à réagir à des mouvements excessivement volatils sur le marché des devises.

"Si nous devions assister à une hausse soudaine et brutale du dollar par rapport au yen, je m'attendrais à ce que les autorités interviennent sur le marché pour soutenir le yen. Mais si nous continuons à observer une hausse graduelle, je doute qu'ils interviennent, mais il y a évidemment un risque", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

L'euro et le dollar néo-zélandais ont baissé de 0,02 % chacun, à 1,0752 $ et 0,6000 $, respectivement.

Par rapport à un panier de devises, le billet vert est resté stable à 105,41, à une certaine distance de son plus bas niveau d'environ un mois atteint la semaine dernière.

Les investisseurs continuent de se concentrer sur le rythme et le calendrier des réductions de taux de la Fed, ce qui devrait entraîner des mouvements de devises, les dernières données sur l'emploi américain plus faibles que prévu et la tendance à l'assouplissement de la banque centrale américaine renforçant les attentes selon lesquelles les taux seront probablement abaissés d'ici la fin de l'année.

Alors que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi qu'il était trop tôt pour affirmer que l'inflation était définitivement enrayée, cela n'a guère fait bouger l'aiguille sur les prix du marché pour les réductions de taux.

"Le marché a balayé les commentaires du président de la Fed de Minneapolis, Kashkari, qui se situe à l'extrémité hawkish du spectre et est un non-votant cette année", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior FX à la National Australia Bank.

Ailleurs, la livre sterling a baissé de 0,08 % à 1,2499 $, avant la décision politique de la Banque d'Angleterre jeudi, où l'accent sera mis sur la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer à réduire ses taux.

Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale laisse la porte ouverte à une baisse des taux d'intérêt dès le mois de juin.

Le dollar australien a baissé de 0,2 % à 0,6585 $, sous la pression d'une perspective moins optimiste que prévu de la part de la Reserve Bank of Australia, qui a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mardi.