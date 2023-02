Le dollar reprend la main, au plus haut depuis un mois face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar restait conquérant lundi face à l'ensemble des principales devises, surfant toujours sur les chiffres étourdissants de l'emploi américain, publiés vendredi, qui ont poussé les cambistes à revoir leurs attentes en matière de politique monétaire.

Vers 20H40 GMT, le billet vert prenait 0,63% face à la monnaie unique, à 1,0727 dollar pour un euro, après avoir grimpé jusqu'à 1,0710 dollar, au plus haut depuis près d'un mois.

Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, a également enregistré des sommets de un mois face à la livre sterling (1,2006 dollar) et au yen (132,90 yens) face auxquels il était en hausse respectivement de 0,26% et 1,08%.

Pour Mazen Issa, de TD Securities, la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi américain a été un électrochoc pour le dollar, qui se morfondait depuis octobre.

Selon le ministère américain du Travail, quelque 517.000 emplois ont été créés en janvier aux Etats-Unis, soit quasiment le triple de ce qui était attendu (187.000) par les économistes.

"Au minimum, cela renforce l'idée de résilience" de l'économie américaine et le sentiment que la trajectoire actuelle ne correspond pas "au scénario classique, qui veut qu'après un cycle de resserrement monétaire, on s'attend automatiquement à des baisses de taux" dans la foulée, estime l'analyste.

Ainsi, les cambistes tablent désormais sur deux nouvelles hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) d'un quart de point chacune, contre une seule jusqu'ici, mais aussi à une seule baisse d'un quart de point par la suite en 2023, voire à un statu quo jusqu'en 2024.

Autre signe du recalibrage des prévisions des opérateurs, le rendement des emprunts d'Etat américains à un an a bondi lundi jusqu'à 4,8573%, soit son plus haut niveau depuis près de 22 ans.

"Le marché prend davantage au sérieux la prédiction de la Fed qui plaide pour +des hausses (de taux) à venir+ et pas de baisse avant l'an prochain", a commenté, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Depuis la fin de l'année dernière, devises et marchés des pays émergents et de l'Europe ont fait mieux que le dollar et Wall Street, les investisseurs considérant qu'ils avaient été excessivement décotés.

Mais désormais, Mazen Issa voit le dollar aller plus loin que sa ruade des derniers jours, peut-être de 2% à 3% face à l'euro, ce qui le porterait autour de 1,04 dollar.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H40 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0727 1,0795 EUR/JPY 142,27 141,62 EUR/CHF 0,9958 0,9998 EUR/GBP 0,8920 0,8954 USD/JPY 132,64 131,19 USD/CHF 0,9284 0,9261 GBP/USD 1,2024 1,2056

afp/rp