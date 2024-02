Le dollar s'est négocié à des plus hauts de trois mois par rapport à ses principaux homologues mercredi, les traders repoussant les paris d'une première réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale après les chiffres étonnamment élevés de l'inflation américaine dans la nuit.

La devise américaine a dépassé les 150 yens pour la première fois depuis le 17 novembre, ce qui a incité le principal diplomate japonais à évoquer le risque d'une intervention si les baisses "rapides" et "spéculatives" du yen se poursuivent.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ne prévoient actuellement aucune réduction de taux en mars et moins de 50 % de chances d'assouplissement en mai, selon l'app de probabilité de taux de LSEG, après que l'indice américain des prix à la consommation (CPI) en janvier ait augmenté de 3,1 % par rapport à l'année précédente, contre une hausse estimée à 2,9 %.

"Les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils attendaient des données montrant que l'inflation était à venir et qu'elle resterait faible. Ce rapport a mis à mal cette hypothèse", a déclaré James Kniveton, cambiste principal chez Convera.

"Les attentes de la Fed se heurtent aux attentes de l'intervention japonaise, et pour l'instant, le vainqueur de ce concours reste inconnu", a-t-il ajouté.

Les traders observeront si le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ajoute sa voix aux avertissements concernant l'impact de la faiblesse du yen sur l'économie, et voudront également savoir comment les intervenants de la Fed interpréteront les données sur l'inflation cette semaine, a déclaré M. Kniveton.

Le principal diplomate japonais en charge des devises, Masato Kanda, a déclaré mercredi que les autorités "surveillaient de près les mouvements de change avec un sentiment d'urgence" et "prendraient les mesures appropriées si nécessaire".

Il a déclaré que "les mouvements récents ont été rapides" et "pourraient avoir un impact négatif sur l'économie". La faiblesse actuelle du yen "reflète à la fois les fondamentaux et les mouvements spéculatifs", a-t-il ajouté.

La paire dollar-yen a tendance à suivre les rendements du Trésor américain à long terme, qui ont bondi pendant la nuit et ont ensuite atteint un nouveau pic de 2 mois et demi à 4,332 % mercredi.

Le dollar a gagné environ 10 yens depuis le début de l'année.

Pendant ce temps, l'indice du dollar - qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grandes devises, dont le yen, l'euro et la livre sterling - s'est négocié à 104,77, non loin du sommet de trois mois de 104,96 atteint mardi.

L'euro est resté stable à 1,0714 dollar, après avoir atteint son plus bas niveau en trois mois, à 1,07005 dollar, au cours de la nuit.

La livre sterling a peu varié à 1,25995 $, après avoir chuté d'environ 0,3 % mardi. Cette baisse est toutefois bien supérieure aux niveaux les plus bas enregistrés récemment, les données économiques britanniques solides suggérant que la Banque d'Angleterre sera plus lente que ses principaux homologues à réduire ses taux.

Le dollar australien a augmenté de 0,19% à 0,6466 $, regagnant un peu de terrain après avoir glissé à un plus bas de trois mois de 0,6443 $ pendant la nuit.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a retrouvé son calme après avoir brièvement chuté d'environ 50 000 dollars à 48 325 dollars au cours de la nuit, avant de s'échanger à 49 580 dollars pour la dernière fois. Il a fait un bond de près de 31 % depuis son plus bas niveau du 23 janvier jusqu'à un pic de plus de deux ans à 50 385 dollars, atteint mardi avant les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis.

"Juste au moment où le bitcoin parvenait à dépasser les 50 000 dollars pour la première fois depuis 2021, il s'est fait couper l'herbe sous le pied par un méchant rapport sur l'inflation aux États-Unis", a écrit Craig Erlam, analyste principal du marché chez OANDA, dans un rapport.

"Bien que dommageable à court terme, je ne pense pas que cela va trop refroidir l'humeur dans l'espace crypto".