Le dollar reprend sa chute alors que les marchés boursiers se reprennent timidement

Le Dollar Index - qui suit l'évolution du billet vert par rapport à ses six principaux rivaux - est en passe de connaître sa première baisse mensuelle en cinq mois, la monnaie refuge s'essoufflant après un début d'année fulgurant.

Le Dollar Index est en passe de connaître une baisse de plus de 1,5 % en mai, même s'il reste en hausse d'environ 6 % sur l'année. La dernière fois, il était en baisse d'un quart de pour cent sur la journée à 101,44.

Les échanges devraient être légers jusqu'à lundi, les marchés boursiers et obligataires américains étant fermés pour le jour férié du Memorial Day.

Les données de vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en avril, les ménages ayant stimulé leurs achats de biens et de services, et la hausse de l'inflation a ralenti.

Les analystes ont déclaré que ces données encourageantes, associées aux paris sur une trajectoire de resserrement plus prudente de la part de la Fed, affaiblissaient le dollar.

Les actions européennes ont atteint des sommets de plus de trois semaines lundi, l'assouplissement des restrictions COVID-19 et les nouvelles mesures de relance en Chine ayant contribué à soutenir l'optimisme de la semaine dernière.

"La façon dont la consommation américaine évolue à partir d'ici et, d'un point de vue mondial, les performances de l'économie chinoise seront des facteurs déterminants pour l'appétit des investisseurs pour le risque", ont déclaré les analystes des devises de MUFG dans une obligation.

Une série d'autres données économiques sont attendues cette semaine et pourraient donner des indices sur les perspectives de la croissance mondiale, notamment les chiffres de l'emploi aux États-Unis et les chiffres de l'indice des directeurs d'achat en Chine. Les données sur l'inflation allemande sont attendues à 1200 GMT aujourd'hui, avant les chiffres de l'inflation de la zone euro mardi.

L'inflation annuelle allemande devrait atteindre 8 %, selon les données de Refinitiv, après avoir atteint le mois dernier le niveau le plus élevé depuis quatre décennies, soit 7,8 %.

L'euro a atteint un sommet mensuel par rapport au dollar de 1,07705 $, en hausse de 0,3 %, avant les données.

Le yen, valeur refuge, a reculé de 0,2% à 127,330 yens par dollar.

La livre sterling a augmenté de 0,1 % à 1,26400 $.

Les cryptomonnaies ont tenté un rebond mais le bitcoin, qui a augmenté de 4 %, est toujours cloué autour de 30 000 $.