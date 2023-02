Le dollar reprend son souffle, le bitcoin en pointe

New York (awp/afp) - Le dollar reprenait son souffle jeudi, en très léger retrait vis-à-vis de l'euro, après son bond de la veille tandis que le bitcoin profitait de l'appétit pour le risque pour toucher les 25.000 dollars en séance, une première depuis le mois d'août.

Vers 20H20 GMT, le billet vert cédait 0,12% à 1,0676 dollar pour un euro.

"Ses pertes sont limitées et au-delà de ces variations à court terme, les perspectives pour le dollar continuent d'être plutôt positives", estimait Shaun Osborne de ScotiaBank.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor américain à deux ans cédaient un peu de terrain à 4,61% contre 4,63% la veille.

Le bond des ventes au détail mercredi avait conforté l'idée que l'économie américaine se portait assez bien pour justifier des montées des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'euro pour sa part continuait d'être soutenu par l'attitude de la BCE, soulignait Joe Manimbo de Convera. "Les marchés entrevoient d'autres hausses de 70 points de base au total pour la Fed tandis que la Banque centrale européenne pourrait relever (ses taux) de 115 points de base au total", jugeait l'analyste.

Aux Etats-Unis les indices macro-économiques ont soufflé le chaud et le froid. D'une part la progression de l'indice des prix à la production s'est révélée plus forte qu'attendu pour janvier à +0,7% contre +0,4% attendu. Mais d'un autre côté, l'indice d'activité manufacturière de Philadelphie s'est contracté pour le sixième mois d'affilée, au plus bas depuis mai 2020.

Par ailleurs, la vigueur de l'activité économique américaine profitait aux actifs à risque, la Bourse de Londres ayant atteint un record absolu mercredi ainsi que le CAC 40 qui a avancé de 0,89% au lendemain d'un gain de 1,21%.

Cet appétit pour le risque a profité au bitcoin, qui s'est envolé de plus de 8% mercredi et prenait encore 2,11% à 24.690 dollars vers 20H20 GMT. La vedette des cryptomonnaies a dépassé les 25.000 dollars en séance, une première depuis août et une envolée de 15% en trois séances.

Un goût pour les cryptomonnaies qui persiste alors même que le secteur subit l'assaut des régulateurs aux Etats-Unis, qui ont notamment interdit lundi à la société Paxos d'émettre au nom de la plateforme d'échanges Binance une cryptomonnaie dite stable ou "stablecoin".

Le gendarme américain des marchés, la SEC, a aussi proposé une nouvelle règle pour que la gestion des cryptoactifs soit encadrée de dépositaires ou consignataires comme des banques ou sociétés fiduciaires et non plus laissée à de simples gestionnaires de biens.

A long terme, ces tentatives de régulation "seront bénéficiaires à l'adaptation en masse des cryptomonnaies", a commenté Chris Vecchio de Tastylive.

"Les coups de pression des régulateurs alimentent une certaine appréhension, mais il y a clairement un soulagement à l'idée que le pire est derrière l'industrie" depuis la faillite de la plateforme FTX en novembre dernier, commentait pour sa part Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Les autres grands cryptoactifs comme l'ether montaient également (+1,96% à 2.628 dollars).

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H20 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0676 1,0689 EUR/JPY 142,96 143,40 EUR/CHF 0,9880 0,9874 EUR/GBP 0,8899 0,8885 USD/JPY 133,91 134,16 USD/CHF 0,9255 0,9238 GBP/USD 1,1996 1,2030

afp/rp