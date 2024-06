Le dollar a atteint son plus bas niveau depuis mars face à l'euro et à la livre sterling, alors que les signes de ralentissement de l'économie américaine ont renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La monnaie américaine a également chuté à son plus bas niveau depuis deux mois et demi face au franc suisse après que les données aient montré un deuxième mois consécutif de ralentissement de l'activité manufacturière et une baisse inattendue des dépenses de construction.

À la suite de ces données, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont augmenté les chances d'une réduction des taux en septembre à environ 59,1 %, selon l'outil de probabilité des taux de LSEG.

Cela se compare à des chances d'environ 55% vendredi, lorsque les données ont montré une stabilisation des pressions sur les prix à la consommation, aidant à faire tomber le dollar à sa première perte mensuelle de l'année en mai. Les paris étaient légèrement inférieurs à 50 % en début de semaine dernière.

Les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis constitueront un test clé vendredi.

"La politique persistante de taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale fait l'objet d'un examen minutieux, car elle continue de peser sur l'économie américaine", a écrit James Kniveton, cambiste principal chez Convera, dans une note à la clientèle. "Les analystes surveillent de près les prochaines données sur l'emploi pour y déceler des signes de tension économique.

Actuellement, une première hausse de taux d'un quart de point est entièrement prévue pour la réunion de novembre de la Fed, avec un total de 41 points de base de resserrement envisagé d'ici la fin de l'année.

Le mois de novembre "devrait être une période tumultueuse pour le dollar américain en raison de la confluence d'une réunion potentiellement décisive de la Réserve fédérale et des élections américaines", a déclaré M. Kniveton.

La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed se terminera le 12 juin, date à laquelle les données sur les prix à la consommation sont également attendues. Les traders et les analystes ne voient pas de risque de changement de politique lors de cette réunion, mais les responsables mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, la livre sterling, la monnaie suisse, le yen et deux autres devises majeures, a peu varié à 104,08, après être passé sous la barre des 104 pour la première fois depuis le 9 avril.

L'euro a atteint 1,0916 dollar pour la première fois depuis le 21 mars.

La Banque centrale européenne a laissé entendre que les décideurs politiques réduiraient les taux lors de leur réunion de jeudi, mais une reprise de l'inflation dans les données de la semaine dernière pourrait faire réfléchir les responsables lorsqu'ils envisageront de procéder à un nouvel assouplissement.

Le franc suisse a atteint son niveau le plus élevé depuis le 21 mars à 0,8947 pour un dollar avant la publication de la dernière lecture de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Une augmentation des pressions inflationnistes dans les données d'il y a un mois a contribué à réduire les chances d'une réduction des taux de la Banque nationale suisse ce mois-ci à un jeu de pile ou face, après qu'elle soit devenue la première grande banque centrale à commencer son cycle d'assouplissement en mars.

"Une nouvelle hausse de l'inflation de l'IPC aujourd'hui devrait réduire les attentes d'une baisse des taux d'intérêt à deux reprises, et voir le franc tester la résistance à 0,8930, ont écrit les stratèges de DBS dans une note.

La livre sterling a touché 1,2818 $, un niveau atteint pour la dernière fois le 14 mars.

Cependant, le dollar a augmenté de 0,24% à 156,39 yens, se rapprochant du plus bas de la nuit de 155,95, sa première fois en dessous de 156 depuis le 21 mai.

La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon tiendront également des réunions de politique potentiellement cruciales plus tard dans le mois, les traders étant à l'affût d'indices sur la date à laquelle la première commencera à réduire ses taux et la seconde les relèvera à nouveau.