Le dollar reste en dessous de ses plus hauts niveaux alors que l'euro est à bout de souffle

Le billet vert a grimpé en flèche cette année grâce à la combinaison de la hausse des taux d'intérêt américains et des économies vacillantes en Europe et en Chine. Il a dépassé la parité avec l'euro pour la première fois en près de 20 ans la semaine dernière, avant de se replier.

L'euro a acheté pour la dernière fois 1,0094 $ et le yen, qui a chuté d'environ 17 % cette année, s'est stabilisé à 138,29 par dollar. Le dollar néo-zélandais et l'Aussie ont légèrement augmenté après que l'inflation ait atteint un niveau record depuis trois décennies en Nouvelle-Zélande.

Les traders retiennent leur souffle avant jeudi, date à laquelle le gaz est censé recommencer à circuler dans le gazoduc Nord Stream de la Russie vers l'Allemagne après une fermeture pour maintenance programmée. [MKTS/GLOB]

"Si cela ne se produit pas, ce serait une très mauvaise chose pour beaucoup de devises", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia, l'euro étant susceptible d'être le plus grand perdant et le dollar un bénéficiaire.

L'incertitude éclipse la réunion de la Banque centrale européenne, également prévue jeudi, au cours de laquelle les décideurs devraient entamer le cycle de relèvement des taux en Europe par une augmentation de 25 points de base (pb).

La Banque du Japon se réunit également jeudi, mais aucun changement de politique n'est attendu, ce qui pourrait faire souffrir davantage le yen, alors que le Japon a fait cavalier seul en maintenant les taux d'intérêt près de zéro.

Les attentes de hausse se sont un peu raffermies en Australie et en Nouvelle-Zélande après la publication lundi de données montrant que l'inflation néo-zélandaise a atteint son plus haut niveau depuis trois décennies au dernier trimestre.

À 7,3 % en glissement annuel, la croissance des prix a dépassé les attentes, a fait augmenter les taux swap à deux ans de près de 10 points de base et a fait grimper le kiwi de 0,5 % à un sommet d'une semaine de 0,6191 $.

Le dollar australien a augmenté de 0,3 % à 0,6814 $. [AUD/]

La livre sterling a dérivé de 0,2% à 1,1890$. [GBP/]

L'indice du dollar américain est resté stable à 107,830, soit un peu plus de 1 % en dessous du sommet de 109,290 atteint la semaine dernière, bien que peu de gens semblent prêts à dire que les gains du dollar ont atteint un sommet.

La Réserve fédérale se réunit plus tard en juillet et devrait relever le taux d'intérêt de référence américain de 75 points de base. Même si cela est plus conservateur que la hausse de 100 pb que les marchés avaient prévue à un moment donné la semaine dernière, il s'agit tout de même d'une augmentation assez forte.

"Il y a eu une fixation sur la manière dont le dollar est sur le point de s'affaiblir", ont déclaré les analystes de HSBC dans un rapport sur les perspectives qui a plutôt relevé les prévisions de la banque concernant le dollar de manière générale.

"On a accordé trop d'attention aux fragilités du dollar, mais pas assez à celles, de plus en plus nombreuses, qui existent ailleurs et qui font que le dollar est surévalué.

"La croissance mondiale ralentit et les risques de baisse s'intensifient, ce qui est positif pour le dollar... cette course haussière du dollar n'est pas encore terminée."