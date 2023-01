Le dollar reste faible en raison des inquiétudes croissantes concernant la croissance, le yen se replie

Le Dollar Index, qui mesure la devise américaine par rapport à six pairs, a augmenté de 0,069% à 102,090, non loin du plus bas de sept mois de 101,51 qu'il a touché mercredi.

L'indice est en baisse de 1,3 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 7,7 % au cours des trois derniers mois de 2022, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale ralentira le rythme de ses hausses de taux d'intérêt.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,32 % par rapport au dollar pour s'établir à 128,86.

Les données de vendredi ont montré que les prix à la consommation de base du Japon ont augmenté de 4,0 % en décembre par rapport à l'année précédente, soit le double de l'objectif de 2 % de la banque centrale. Ce dernier chiffre est susceptible d'alimenter les attentes du marché selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) mettra bientôt fin à sa politique de contrôle des rendements et permettra aux taux d'intérêt d'augmenter davantage.

"Nous nous attendons maintenant à ce que la BOJ sorte du contrôle de la courbe des taux et de la politique de taux d'intérêt négatifs d'ici la fin du mois de juin, sous réserve d'une solide reprise de la croissance des salaires au Japon", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

La monnaie asiatique a connu une semaine volatile après la décision de la BOJ, mercredi, de ne pas modifier sa politique monétaire ultra-libre.

Avec peu de données économiques prévues vendredi, Kong a déclaré que les mouvements du marché des devises dépendront du sentiment général de risque, les principales devises étant susceptibles de s'échanger dans des fourchettes étroites.

Une rafale de données américaines jeudi a indiqué que la plus grande économie du monde ralentissait après de multiples hausses importantes des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, les traders espérant une pause dans le resserrement de la politique monétaire cette année.

Cependant, le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique un autre mois de croissance solide de l'emploi et une tension continue sur le marché du travail.

L'attention des investisseurs se portera sur la prochaine réunion de la Fed au début du mois prochain. La banque centrale a augmenté les taux d'intérêt de 50 points de base en décembre après quatre hausses consécutives de 75 points de base et le marché anticipe avec impatience une autre baisse.

Selon les économistes d'ING, l'examen minutieux de la croissance américaine signifie que le dollar reste vulnérable aux publications de données, les marchés continuant à revoir à la baisse les prévisions de taux de la Fed.

"Le fait que la réévaluation dovish en cours ne soit pas seulement une conséquence du ralentissement de l'inflation mais aussi de la détérioration des perspectives économiques aux États-Unis a exacerbé les implications négatives pour le dollar", selon les économistes d'ING.

Pendant ce temps, l'euro était en hausse de 0,11 % à 1,0839 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,239 $, en hausse de 0,01 % sur la journée. Le dollar australien a augmenté de 0,14 % par rapport à la devise américaine, à 0,692 $. Le kiwi a augmenté de 0,19% à 0,640 $.