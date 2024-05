Le dollar américain a légèrement progressé par rapport à l'euro mardi, les responsables de la Réserve fédérale ayant déclaré qu'il était prudent pour la banque centrale américaine d'attendre plusieurs mois supplémentaires pour s'assurer que l'inflation est réellement de retour sur la voie de l'objectif de 2 % avant d'entamer des réductions de taux d'intérêt.

Par rapport à d'autres devises, le billet vert est resté stable avant le Memorial Day, jour férié aux États-Unis la semaine prochaine.

"En l'absence de catalyseurs économiques cette semaine, les fourchettes de négociation se sont réduites sur les marchés des devises. Le dollar reste cependant sur une base solide, soutenu par un tambour de messages élevés pour longtemps de la part des responsables de la Fed", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché, chez Corpay à Toronto.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi à l'Institut Peterson pour l'économie internationale à Washington qu'il aurait besoin de plusieurs mois supplémentaires de bonnes données sur l'inflation avant de pouvoir soutenir un assouplissement de l'orientation de la politique monétaire.

M. Waller a toutefois mis un terme à toute spéculation selon laquelle les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter à nouveau pour que la demande se relâche suffisamment pour atténuer davantage les pressions sur les prix, en déclarant que les dernières données sur l'inflation étaient "rassurantes" et que la probabilité d'une hausse des taux était "très faible".

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'est également exprimé mardi et a mis en garde contre une réduction trop rapide des taux. La Fed, a-t-il dit, doit être prudente avant d'approuver sa première baisse de taux afin de s'assurer qu'elle ne provoque pas de dépenses refoulées parmi les entreprises et les ménages, et qu'elle ne mette pas la banque centrale dans une position où l'inflation commencerait à "rebondir".

"Les intervenants de la Fed stimulent le marché et, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit que les traders n'attendaient pas", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

"À moins d'une surprise dans les minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) demain après-midi, il est probable que la semaine soit assez calme.

Le président de la Fed, Jerome Powell, lors de son point de presse après que la Fed a maintenu ses taux au début du mois, a également exclu une hausse des taux.

"Cela élimine le risque que la Fed envisage encore des hausses, car elle remet en question son hypothèse selon laquelle les taux sont suffisamment restrictifs", a déclaré Vishal Khanduha, coresponsable de la division Broad Markets Fixed Income chez Morgan Stanley Investment Management.

L'euro était en baisse de 0,05 % à 1,0852 $.

Les investisseurs surveilleront jeudi les données de la Banque centrale européenne sur les salaires négociés et l'indice des directeurs d'achat de la zone euro, qui pourraient fournir des indices supplémentaires sur le cycle monétaire dans la zone euro.

Mardi, la monnaie américaine a perdu 0,04 % par rapport au yen japonais, à 156,20.

Ce couple dollar-yen a évolué dans des fourchettes étroites au cours des deux derniers jours de négociation après un début de mois de mai tumultueux suite à des séries d'interventions monétaires soupçonnées par Tokyo de soutenir le yen.

Les craintes d'une intervention des autorités japonaises ont dissuadé les opérateurs de pousser le yen vers de nouveaux bas. Le 29 avril, le yen est tombé à plus de 160 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 34 ans.

CRYPTO GAINS

En ce qui concerne les crypto-monnaies, l'éther était sur le point de réaliser sa plus forte hausse en deux jours depuis près de deux ans et le bitcoin s'est approché d'un niveau record en raison des spéculations sur l'issue des demandes de fonds négociés en bourse au comptant aux États-Unis qui suivraient la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde.

L'Ether était en hausse de 6,5 % à 3 728,70 $ après avoir atteint 3 838,80 $, son niveau le plus élevé depuis la mi-mars. Il a fait un bond de près de 14 % au cours de la session précédente - son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis novembre 2022.

Le bitcoin a dépassé le niveau de 70 000 dollars et s'est échangé pour la dernière fois à 69,707 dollars, en hausse de 0,25 %. Il a atteint son plus haut niveau historique à 73 803,25 $ en mars.