Le dollar est resté proche d'un pic d'un mois face à l'euro et a atteint un plus haut d'une semaine face au yen, mardi, alors que les traders se préparent à des données cruciales sur l'inflation américaine et à de nouvelles prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale le jour suivant.

La monnaie américaine a été soutenue par des rendements du Trésor plus élevés à la suite des données étonnamment robustes sur l'emploi à la fin de la semaine dernière, ce qui a entraîné une réduction considérable des paris sur les réductions de taux de la Fed cette année.

La Banque du Japon définit sa politique vendredi, et bien que les investisseurs s'attendent à une réduction des achats mensuels d'obligations d'État de la banque centrale dès cette réunion, les écarts de rendement considérables avec les États-Unis ont maintenu le yen sur la défensive.

Le dollar a gagné 0,13 % pour s'établir à 157,25 yens au début de la journée asiatique, son plus haut niveau depuis le 3 juin.

L'euro est resté stable à 1,07635 $ après avoir plongé jusqu'à 1,0733 $ lundi, un niveau atteint pour la dernière fois le 9 mai, alors que les gains de l'extrême droite dans les élections du Parlement européen ont incité le président français Emmanuel Macron à convoquer des élections anticipées.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises majeures, a peu changé à 105,16, après avoir atteint 105,39 lundi pour la première fois depuis le 14 mai.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale des prix à la consommation aux États-Unis diminue à 0,1 %, contre 0,3 % le mois dernier, et que les pressions sur les prix de base restent stables à 0,3 % pour le mois.

Aucun changement de politique n'est attendu à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed qui se termine mercredi, mais les responsables mettront également à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt.

Lors de la dernière publication en mars, la projection médiane prévoyait trois réductions d'un quart de point cette année, mais les responsables sont depuis devenus beaucoup plus optimistes.

Les opérateurs ne prévoient actuellement qu'une réduction de 37 points de base d'ici décembre.

En revanche, de nombreux analystes et investisseurs s'attendent à une réduction de 1 000 milliards de yens (6,36 milliards de dollars) des achats d'obligations de la BOJ à environ 5 000 milliards de yens par mois, à la suite d'articles de presse de Reuters et d'autres organismes qui font allusion à un tel changement.

Le danger pour la BOJ est une réaction du type "acheter la rumeur, vendre le fait", qui "catapulte" le dollar à travers la résistance technique à 157,70 yens, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

La BOJ et le gouvernement se sont mis d'accord pour essayer d'empêcher la faiblesse du yen de faire échouer un cycle recherché d'inflation modérée et d'augmentation régulière des salaires.

Le plongeon de la monnaie à son plus bas niveau depuis 34 ans, à 160,245 pour un dollar, à la fin du mois d'avril, a donné lieu à plusieurs séries d'interventions officielles de la part du Japon, pour un montant total de 9,79 billions de yens. (1 dollar = 157,1400 yens)