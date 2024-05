Le dollar a connu un début de semaine stable, les investisseurs se concentrant sur les données de l'inflation américaine, européenne et japonaise pour guider les perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

Le commerce des devises a été dominé par la recherche de "carry" ces derniers mois, punissant les monnaies à faible taux et soutenant le dollar, tandis que les données américaines ont soufflé le chaud et le froid et ont entamé la confiance des décideurs politiques sur les perspectives de taux.

Plusieurs paires majeures se sont maintenues dans des fourchettes étroites. L'euro, qui a gagné 0,9 % par rapport au dollar la semaine dernière, était au milieu d'une fourchette qu'il maintient depuis plus d'un an à 1,0846 $. La journée de lundi a été marquée par des jours fériés en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

L'inflation allemande, mercredi, et les chiffres de la zone euro, vendredi, seront surveillés afin de confirmer la baisse des taux d'intérêt européens prévue par les traders la semaine prochaine.

La livre sterling a testé le haut d'une fourchette qu'elle a tenue cette année à 1,2735 $. Les dollars australien et néo-zélandais se sont éloignés de leurs récents sommets, laissant le dollar australien à 0,6626 $ et le kiwi à 0,6122 $, les marchés ayant réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt pour les États-Unis.

L'indice de base des dépenses de consommation, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, devrait être stable d'un mois sur l'autre, de sorte qu'une surprise dans un sens ou dans l'autre pourrait influencer les marchés des devises.

Le dollar a reculé après que les données aient montré un ralentissement de la hausse des prix à la consommation en avril et des ventes au détail décevantes, avant de se renforcer la semaine dernière grâce à des données d'enquête PMI meilleures que prévu.

"L'attention portée à l'indice de référence des prix à la consommation se concentre sur la question de savoir si les moteurs de l'inflation font partie du changement d'humeur des consommateurs", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie et de l'analyse des marchés chez BNY Mellon.

Alors que l'incertitude sur les taux persiste, les investisseurs ont recherché des revenus et vendu des devises à faible rendement telles que le yen, le yuan et le franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.

Le franc suisse a chuté toute l'année et, à 0,9928 franc pour un euro, il a touché la semaine dernière son niveau le plus bas depuis avril 2023. Le yuan chinois a terminé la semaine dernière à un niveau inférieur à 7,24 pour un dollar, son plus bas niveau depuis le début du mois de mai.

Le yen pourrait enregistrer son premier gain mensuel de l'année ce mois-ci grâce à l'intervention présumée des autorités japonaises à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, mais il est retombé depuis lors à ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies.

Il est resté stable à 156,87 pour un dollar lundi, mais n'a guère été soutenu par la hausse des rendements des obligations d'État japonaises, qui restent par exemple inférieures de près de 350 points de base aux rendements américains pour les échéances à dix ans.

L'indice des prix à la consommation de Tokyo, qui doit être publié vendredi, est un indicateur fiable de la tendance nationale et sera surveillé de près. La décision des États-Unis de raccourcir le règlement des marchés boursiers de deux jours à un jour sera également suivie de près dans les échanges de devises cette semaine, car les cambistes s'attendent à ce que cela entraîne des échanges dans les petits matins calmes d'Asie.

"Il reste à voir comment chaque banque ou fournisseur de liquidité réagira une fois que les changements du T+1 entreront en vigueur et qu'il y aura un besoin pratique d'exécuter des opérations de change importantes à des moments où ce type de volume n'existe pas actuellement", a déclaré Scott Gold, responsable des ventes chez BidFX, une plateforme de technologie de négociation.

"À l'heure actuelle, seulement 0,6 % environ du volume total des opérations de change est exécuté entre 16 et 18 heures (heure de New York), ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités et que les écarts sont considérablement plus importants.

Sur les marchés des crypto-monnaies, l'éther a clôturé sa plus forte hausse hebdomadaire en près de trois ans après l'approbation surprise de certaines demandes de fonds négociés en bourse (ETF) aux États-Unis.

D'autres approbations sont encore nécessaires avant le lancement, mais le prix de la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de valeur de marché a augmenté de 25 % par rapport au dollar la semaine dernière et s'est établi à 3836 dollars.

"Il y a un mois, de nombreuses personnes auraient estimé que la probabilité d'un ETH ETF était faible ou très éloignée dans le temps", a déclaré Justin D'Anethan, responsable des partenariats chez Keyrock, le teneur du marché des actifs numériques.