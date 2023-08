Le dollar, valeur refuge, est resté ferme par rapport à ses principaux homologues, tandis que le yuan a chuté à son plus bas niveau depuis neuf mois, après que la banque centrale chinoise a réduit de manière inattendue ses taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois, mardi, afin de soutenir l'économie du pays qui s'essouffle.

Le yuan s'est affaibli jusqu'à 7,3115 pour un dollar pour la première fois depuis le 4 novembre dans les échanges offshore, avant de rebondir alors que les principales banques d'État vendaient des dollars pour soutenir la monnaie locale.

L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six autres devises dont l'euro et le yen, est resté stable à 103,13 après avoir atteint un plus haut d'un mois et demi à 103,46 lundi, soutenu par la demande pour les actifs les plus sûrs après une série d'indicateurs économiques chinois décevants.

Les données chinoises sur la production industrielle et les ventes au détail publiées peu de temps après la baisse des taux de la PBOC ont également été inférieures aux prévisions des économistes.

Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur pour la Chine, a baissé de 0,39 % à 0,6463 $, mais n'a pas réussi à dépasser son plus bas niveau de neuf mois de lundi, à 0,6454 $. Il a baissé de 0,13 % à 0,6479 $.

En plus du fardeau des problèmes économiques de la Chine, les minutes de la dernière réunion de la Banque de réserve d'Australie, publiées mardi, ont suggéré que les taux locaux pourraient avoir déjà atteint leur maximum, tandis que la faible croissance des salaires a également renforcé les arguments en faveur d'une pause.

"Nous approchons rapidement d'une phase où les paris seront ouverts sur une nouvelle série de mesures de relance en Chine", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Il y a un plancher sous (le dollar australien), et toute rumeur de relance pourrait allumer la flamme pour que ces marchés rebondissent.

Ailleurs, le dollar américain a atteint un nouveau sommet de neuf mois à 145,60 yens avant de reculer pour être en baisse de 0,09% à 145,435.

Les traders sont à l'affût de tout signe d'intervention, après que l'envolée du dollar au-dessus de 145 à l'automne dernier ait déclenché la première intervention d'achat de yens depuis une génération.