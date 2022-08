Le dollar reste ferme par rapport à l'australien et à l'euro en raison des craintes accrues de récession.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, est resté stable à 106,51, juste en dessous du pic de 106,55 de la session précédente, le plus fort depuis lundi de la semaine dernière.

L'euro, la devise la plus lourdement pondérée dans l'indice du dollar, a peu changé à 1,0158 $ après avoir atteint son niveau le plus faible depuis le 5 août à 1,0154.

La livre sterling était en baisse de 0,1 % à 1,2040 $, son plus bas niveau depuis le 5 août.

Contre le yen, une monnaie refuge très recherchée, le dollar a reculé de 0,09% à 133,19.

L'offre de sécurité mondiale a été stimulée par une série d'indicateurs économiques mondiaux faibles. Lundi, des données ont montré que la confiance des constructeurs de maisons individuelles américains et l'activité des usines de l'État de New York ont chuté en août à leurs plus bas niveaux depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Cela a suivi des données d'activité chinoises étonnamment faibles, couvrant la production industrielle, les ventes au détail et les investissements en actifs fixes, alors que la reprise naissante après les blocages draconiens du COVID-19 a vacillé.

Contre le yuan offshore, le dollar a augmenté de 0,07% à 6,8174, se dirigeant à nouveau vers le sommet de lundi de 6,8200, un niveau atteint pour la dernière fois à la mi-mai.

Le dollar australien a plongé jusqu'à 0,70005 $, menaçant de passer sous la barre psychologique des 70 cents pour la première fois depuis mercredi.

Le kiwi de la Nouvelle-Zélande a plongé à 0,6349 $, également le plus bas depuis mercredi.

On s'attend à ce que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande augmente à nouveau ses taux d'un demi-point mercredi, l'accent étant mis sur la question de savoir si les décideurs politiques suivent la Réserve fédérale et la Banque de réserve d'Australie en adoptant une approche plus axée sur les données.

"La faiblesse des économies américaine et chinoise est généralement un mauvais signe pour les devises des matières premières", dont l'Aussie et le kiwi, a écrit Joseph Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia, dans une obligation aux clients.

"Le chemin de moindre résistance pour le NZD est plus bas jusqu'à la réunion politique de la Reserve Bank of New Zealand demain."