Le dollar reste haussier grâce à la résilience du marché de l'emploi américain

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé à son plus bas niveau depuis trois mois la semaine dernière, tandis que les licenciements ont chuté de 43 % en décembre, selon des données publiées jeudi.

Un rapport séparé a également révélé que l'emploi privé a augmenté de 235 000 postes le mois dernier, dépassant largement les attentes d'une augmentation de 150 000.

Contre un panier de devises, l'indice du dollar américain a bondi de 0,9 % pour atteindre un pic de près d'un mois à 105,27 pendant la nuit. Il était dernièrement en hausse de 0,03 % à 105,15, et était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de plus de 1,5 %, le plus important depuis septembre.

"Toutes les anecdotes sur les pertes d'emplois dans le secteur technologique ne se sont pas encore reflétées dans les données globales sur l'emploi, ce qui suggère que, même s'il y a une faiblesse dans certaines poches... il y a toujours une forte demande de travailleurs dans les autres parties de l'économie", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche en Asie chez ANZ.

La poussée du billet vert a fait chuter la livre sterling à son plus bas niveau en six semaines, à 1,1873 $, pendant la nuit. Elle était dernièrement en hausse de 0,12 % à 1,1922 $.

De même, l'euro a chuté de 0,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de trois semaines à 1,0515 $ au cours de la séance précédente, et était stable à 1,0519 $.

Par rapport au yen japonais, le dollar a augmenté de 0,6 % pour atteindre un sommet d'une semaine à 134,045 yens au cours de la nuit, et a acheté pour la dernière fois 133,44 yens.

Les marchés tournent maintenant leur attention vers le très attendu rapport sur les emplois non agricoles prévu plus tard vendredi, les économistes interrogés par Reuters prévoyant que l'économie américaine a créé 200 000 emplois en décembre.

"Nous pourrions avoir une surprise à la hausse", a déclaré M. Goh. "Cela permettra à la Fed de rester inflexible et de continuer à relever les taux".

Les chiffres flash de l'inflation de décembre pour la zone euro seront également publiés vendredi, où l'on s'attend à un taux d'inflation annuel de 9,7 %.

Les données de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne ont déjà montré un ralentissement de l'inflation le mois dernier, ce qui suggère que l'inflation de la zone euro pourrait être inférieure aux attentes.

"Les faibles chiffres de l'inflation, toutes les surprises que nous recevons, semblent peser sur l'euro", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank.

"Mais en y réfléchissant du point de vue des termes de l'échange, la dernière faiblesse des prix du pétrole et du gaz que nous avons observée est en fait très positive pour les perspectives de croissance de la zone euro... donc je m'attendrais en fait à ce que l'euro tire plus de soutien de cela qu'il ne l'a fait en réalité."

Ailleurs, l'Aussie était en hausse de 0,07 % à 0,6757 $, après avoir glissé de 1,3 % au cours de la session précédente et inversé la plupart des gains réalisés en début de semaine à la suite de la nouvelle selon laquelle la Chine a assoupli ses restrictions sur les importations de charbon en provenance d'Australie.

Le kiwi a augmenté de 0,02 % à 0,6224 $, après une chute de 1 % jeudi, et était en passe de subir une perte hebdomadaire de près de 2 %, sa pire depuis septembre.