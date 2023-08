Le dollar américain est resté proche de son plus haut niveau en 10 semaines par rapport à un panier d'autres devises, et proche de son plus haut niveau depuis novembre par rapport au yen, alors que les rendements des bons du Trésor ont atteint de nouveaux records post-crise financière mardi, alors que l'on s'attend à ce que les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps.

La banque centrale chinoise a soutenu le yuan en fixant un point médian quotidien beaucoup plus élevé que prévu, et la monnaie était stable dans les premiers échanges après avoir subi une pression croissante ces dernières semaines en raison de l'impatience des investisseurs face à la lenteur de la réponse politique de Pékin au ralentissement de l'économie et au secteur de l'immobilier en difficulté.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six contreparties des marchés développés, y compris le yen et l'euro - a glissé de 0,1 à 103,24, mais est resté non loin du sommet de vendredi de 103,68, un niveau qui n'a pas été vu depuis le 12 juin.

"La hausse des rendements à long terme aux États-Unis et la réponse peu convaincante des décideurs politiques chinois aux tensions persistantes sur les marchés immobiliers et financiers chinois continuent de donner une impulsion haussière au dollar américain, a écrit Richard Franulovich, stratège en matière de devises chez Westpac, dans une note.

Dans la perspective du discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi lors du symposium annuel de la banque centrale américaine à Jackson Hole, dans le Wyoming, M. Franulovich a déclaré : "Si le président Powell laisse la porte entrouverte à des hausses (de taux) ... un nouveau front pour la hausse du dollar américain peut se former", avec l'indice du dollar qui pourrait dépasser 104.

Les marchés monétaires prévoient actuellement un peu moins de 50/50 pour une nouvelle hausse de 25 points de base de la Fed d'ici novembre, avant que la banque centrale ne passe à des réductions de taux l'année prochaine.

Par rapport à la monnaie japonaise, le dollar a baissé de 0,1% à 146,125 yens, après avoir atteint 146,425, ce qui le rapproche du pic de 146,565 atteint jeudi, qui était le plus élevé depuis le 10 novembre.

La paire dollar-yen a tendance à être extrêmement sensible aux variations des rendements du Trésor américain à long terme, et le rendement de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2007 à 4,366% mardi.

L'euro a gagné 0,1 % à 1,09055 $.

Parallèlement, la banque centrale chinoise a fixé le point médian du yuan à 7,1992 pour un dollar mardi, soit 1105 pips de plus que l'estimation de Reuters, tentant de maintenir un plancher sous le yuan actuellement après sa chute à un plus bas de 9 mois et demi de 7,349 dans les échanges offshore la semaine dernière.

Le fixing de mardi fait suite à des baisses de taux d'intérêt plus faibles et moins importantes que celles attendues par les marchés un jour plus tôt, alors que les mesures de relance de Pékin continuent d'être insuffisantes malgré les problèmes croissants du secteur immobilier et de l'économie dans son ensemble.

Le yuan offshore a peu changé à 7,2872, après s'être raffermi d'environ 0,1% après le fixing.

Le dollar australien, qui sert souvent de substitut à la Chine, a également peu varié à 0,6413 $, après s'être légèrement raffermi à la suite du fixing.

Le dollar australien a progressé au cours des dernières sessions après avoir chuté à un plus bas de 9 mois et demi à 0,6365 $ jeudi.

"Il faudra probablement un grand plan de relance chinois axé sur les dépenses d'infrastructure à forte intensité de matières premières pour inverser la tendance à la baisse de l'AUD/USD", a écrit Kristina Clifton, stratège principal des devises à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note, ajoutant qu'il y a un "risque croissant" ou un plongeon en dessous de 0,60 $ cette année.