Le dollar est resté proche de son plus bas niveau en huit semaines vendredi, avant la publication d'un rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis qui devrait fournir des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'euro a maintenu ses gains de la nuit après que la Banque centrale européenne ait réduit ses taux dans un mouvement bien préparé, mais a offert peu d'indices sur l'assouplissement futur alors que l'inflation persistante assombrit les perspectives.

L'indice du dollar américain, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à l'euro et à cinq autres grands rivaux, a peu varié à 104,13 au début de la journée asiatique, non loin du niveau le plus bas de cette semaine de 103,99, la première fois qu'il est passé sous la barre des 104 depuis le 9 avril.

Pour la semaine, l'indice était sur la voie d'une baisse de 0,5 % à la suite d'une série de données macroéconomiques plus faibles qui ont remis sur la table deux réductions de taux de la Fed d'un quart de point pour cette année.

Les traders se sont donc positionnés pour un rapport plus faible sur les emplois non agricoles plus tard dans la journée, avec la possibilité que la croissance de l'emploi soit inférieure à la prévision médiane de 185 000 des économistes.

Le Comité fédéral de l'open market ne devrait pas faire de changement lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais les marchés tablent actuellement sur des réductions de 50 points de base d'ici à la fin décembre, la première réduction étant très probablement prévue pour septembre.

"Nous nous attendons à ce que le message global du rapport sur les emplois non agricoles soit un message de force, bien qu'en déclin", a écrit Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note à l'intention des clients.

"Nous ne qualifierions pas le marché du travail américain de faible - fort, plutôt que chaud, serait plus exact", a-t-il ajouté. "Par conséquent, les prix du marché pour la première réduction des taux du FOMC en septembre pourraient être repoussés, ce qui soutiendrait une augmentation modeste du dollar."

L'euro est resté stable à 1,0889 dollar, après un gain d'environ 0,2 % lors de la séance précédente, lorsque la BCE a abaissé ses taux d'un quart de point pour lancer son cycle d'assouplissement. Toutefois, le personnel a également revu à la hausse ses prévisions d'inflation, qui devrait désormais rester au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Pendant ce temps, la livre sterling a également peu changé à 1,2792 $, se situant non loin du sommet de la semaine de 1,2828 $, le niveau le plus élevé depuis la mi-mars.

Le dollar s'est légèrement renforcé à 155,85 yens, mais est resté sur la voie d'une perte de près de 1% pour la semaine.

La Banque du Japon décidera également de sa politique la semaine prochaine, et le marché s'attend à une réduction imminente des achats mensuels d'obligations d'État par l'autorité monétaire.