Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en six semaines par rapport à ses principaux homologues mercredi, les investisseurs ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale ne serait pas pressée de réduire ses taux d'intérêt face à la résistance de l'économie américaine.

Le yen japonais, cependant, a augmenté alors que les attentes se sont accrues pour une sortie des mesures de relance dès le mois de mars, suite aux commentaires optimistes de la Banque du Japon mardi.

L'indice du dollar américain, qui compare la monnaie américaine à six devises, dont l'euro et le yen, est resté stable à 103,48 après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 13 décembre, à 103,82, lors de la séance précédente.

Le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué mardi à environ 47 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, en hausse par rapport à la fin de la journée de lundi, mais en baisse par rapport à 80 % il y a environ deux semaines, selon l'application de probabilité de taux de LSEG.

Pour 2024, les traders de contrats à terme parient sur cinq baisses de taux d'un quart de point. Il y a deux semaines, ils en attendaient six.

Dans les derniers commentaires avant que les responsables de la Fed n'entrent dans une période de black-out avant leur décision politique du 31 janvier, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi qu'elle pensait que la politique monétaire se trouvait à un "bon endroit" et qu'il était prématuré de penser que des baisses de taux étaient imminentes.

En début de semaine, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les décideurs politiques agiraient "prudemment et lentement", ce que les traders ont interprété comme une réplique aux prix fixés pour une baisse rapide des taux.

"Les marchés ont corrigé le discours selon lequel les baisses de taux étaient imminentes et rapides, ce qui a renforcé le dollar, a déclaré James Kniveton, cambiste principal chez Convera.

"Cela suit un schéma général de résistance à la réduction de l'inflation au fur et à mesure que les banques centrales se rapprochent de leur objectif final, et a entraîné une remise en question de la rapidité avec laquelle la politique monétaire reviendrait à des niveaux plus bas", a-t-il ajouté. "Les responsables de la BCE (Banque centrale européenne) ont également repoussé les prévisions de réduction des taux, à l'instar de la Réserve fédérale.

La BCE décide de sa politique jeudi. Aucune modification des taux d'intérêt n'est attendue, mais les investisseurs surveilleront le ton de la déclaration et la conférence de presse de Christine Lagarde, chef de la banque centrale, pour obtenir des indices sur l'évolution des taux.

L'euro est resté stable à 1,08565 $, après avoir chuté à 1,0822 $ mardi, pour la première fois depuis le 13 décembre.

La livre sterling était légèrement plus élevée à 1,2694 $, rattrapant un peu de terrain après une baisse de 0,2 % au cours de la nuit. La Banque d'Angleterre annoncera sa décision politique le 1er février.

Le yen japonais a gagné du terrain mercredi, après une session volatile le jour précédent, après que la BOJ ait choisi de maintenir les paramètres de stimulation inchangés, comme prévu, mais le chef de la banque centrale Kazuo Ueda a fait allusion à une fin possible des taux négatifs en avril ou même en mars.

Le dollar a baissé de 0,17% à 148,085 yens, après avoir oscillé entre 146,99 et 148,70 mardi.

La Banque du Canada se réunit mercredi et devrait laisser son taux directeur inchangé à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %.

Le billet vert est resté stable à 1,3462 dollar canadien, après avoir perdu 0,15 % mardi.

Le yuan chinois est resté stable dans les échanges offshore à 7,1660 pour un dollar, restant proche d'un plus haut de près de deux semaines de 7,1635 de mardi, lorsque Bloomberg a rapporté que les décideurs chinois cherchent à mobiliser environ 2 trillions de yuans (278,86 milliards de dollars) dans le cadre d'un fonds de stabilisation pour soutenir le marché boursier en difficulté.

Ailleurs, la crypto-monnaie bitcoin s'est stabilisée juste au-dessus de 40 000 dollars après avoir chuté à 38 505 dollars mardi, pour la première fois depuis le 1er décembre.

Les traders ont dénoué les positions haussières accumulées en prévision de l'approbation par les États-Unis du premier fonds négocié en bourse (ETF) de bitcoins au comptant du pays.

Le bitcoin avait atteint le niveau record de 49 048 dollars le 11 janvier, au lendemain de l'approbation, mais il est retombé à 41 509 dollars au cours de la séance suivante, les traders se débarrassant du jeton dans un mouvement classique de vente de la réalité. (1 $ = 7,1720 yuans chinois renminbi)