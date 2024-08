Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en une semaine face à ses principaux rivaux vendredi, après que la plus forte baisse des inscriptions au chômage aux États-Unis depuis près d'un an ait apaisé les craintes d'une récession économique imminente.

Le yuan chinois a progressé à la suite d'un taux d'inflation plus élevé que prévu et d'un taux de change officiel plus ferme.

La monnaie américaine est restée stable face au yen japonais après un rebond de trois jours, soutenu par une hausse des rendements du Trésor, alors que les données sur l'emploi, plus fermes que prévu, publiées jeudi, ont incité la Réserve fédérale à réduire ses paris sur une baisse des taux d'intérêt cette année.

Le yen et le franc suisse, autre monnaie refuge, sont restés proches de leurs plus bas niveaux en une semaine, alors que les actions asiatiques ont profité du rebond de Wall Street, tandis que les monnaies plus risquées comme le dollar australien et la livre sterling sont restées à des niveaux élevés.

Les marchés ont connu une semaine agitée, déclenchée en grande partie par les chiffres étonnamment faibles de l'emploi aux États-Unis il y a une semaine, qui ont fait chuter les actions mondiales, tandis que la demande pour la sécurité des actifs tels que le yen et le franc suisse a fait grimper les devises à leurs niveaux les plus élevés depuis le début de l'année lundi.

Le dollar a légèrement baissé de 0,1% à 147,08 yens à 0450 GMT, en cours pour une progression d'environ 0,4% cette semaine, malgré le plongeon précipité de lundi de 1,5%.

Il a baissé de 0,1% à 0,8659 franc, sur la voie d'une progression hebdomadaire de 1%.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 17 000 pour atteindre 233 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 août, soit la plus forte baisse depuis 11 mois. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 240 000 demandes pour la dernière semaine.

Les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 50 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire les 17 et 18 septembre sont tombées à 54 %, contre 69 % un jour plus tôt, une réduction de 25 points de base étant désormais considérée comme ayant une probabilité de 46 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Malgré la volatilité des données relatives aux demandes d'indemnisation, en particulier à cette période de l'année, les données ont contribué à apaiser les craintes d'une détérioration plus rapide du marché du travail", a déclaré Taylor Nugent, économiste principal des marchés à la National Australia Bank.

Le rallye exceptionnel de Wall Street, qui a fait fuir le yen et le franc suisse, était "une réaction inhabituelle à une publication hebdomadaire aussi volatile ... soulignant la sensibilité du marché aux indicateurs du marché du travail après la faiblesse des chiffres de l'emploi de vendredi", a-t-il ajouté.

LE DÉBOUCLAGE DE LA POSITION COURTE DU YEN EST-IL TERMINÉ ?

Le yen s'est envolé ce mois-ci, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 2 janvier à 141,675 pour un dollar lundi, le dénouement des positions courtes ayant fait boule de neige à la suite d'une hausse surprise des taux par la Banque du Japon et de la faiblesse des indicateurs économiques américains.

Les chiffres de la Commodity Futures Trading Commission plus tard dans la journée de vendredi donneront une indication plus claire sur le fait de savoir si ce dénouement est maintenant arrivé à son terme.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen, au franc suisse, à l'euro, à la livre sterling et à deux autres monnaies, était en baisse de 0,1 % à 103,17 après trois jours de hausse. Il a atteint 103,54 à un moment donné la nuit dernière, pour la première fois depuis le 2 août, mais il a peu changé par rapport à la semaine précédente.

L'euro a été peu modifié à 1,0921 $, en hausse de 0,1% par rapport à la semaine précédente. Lundi, la monnaie commune a grimpé jusqu'à 1,1009 $ pour la première fois depuis le 2 janvier.

La livre sterling est restée stable à 1,2756 $, après une hausse de 0,49 % au cours de la nuit qui l'a ramenée à son plus bas niveau depuis plus d'un mois. Cependant, elle est restée sur la voie d'une baisse de 0,4 % cette semaine, ce qui constituerait une quatrième semaine consécutive de baisse.

Le dollar australien est resté stable à 0,6595 $ après avoir atteint 0,6604 $ pour la première fois depuis le 24 juillet, soutenu par les commentaires optimistes du gouverneur de la Banque de réserve d'Australie le jour précédent. Il est en hausse de 1,24% cette semaine.

Le dollar néo-zélandais a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 0,6035 $ avant de se négocier en hausse de 0,2 % à 0,6026 $. C'est en dépit d'une baisse des prévisions d'inflation qui a amené les traders à estimer à 80% les chances d'une réduction de taux d'un quart de point lorsque la banque centrale fixera sa politique mercredi.

Le yuan chinois s'est renforcé d'environ 0,3% à 7,1651 pour un dollar dans les échanges offshore. L'indice des prix à la consommation en Chine a augmenté de 0,5% en juillet par rapport à l'année précédente, s'accélérant d'un rythme de 0,2% en juin et dépassant l'augmentation de 0,3% prévue par les économistes.

Ailleurs, la principale crypto-monnaie, le bitcoin, a atteint un sommet d'une semaine de 62 717 $, et s'est échangée en dernier lieu à 61 500 $, soit une hausse d'environ 3,3 %. Pour la semaine, il a augmenté d'environ 4 %.