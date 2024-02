Le dollar est resté stable lundi après que les données de la semaine dernière montrant que l'inflation américaine est restée stable ont jeté des doutes sur la date à laquelle la Réserve fédérale commencerait son cycle d'assouplissement, tandis que le yen est resté enraciné près du niveau psychologiquement clé de 150 pour un dollar.

Le yen a oscillé autour du niveau de 150 ces derniers jours, incitant les fonctionnaires à commenter les mouvements de la monnaie et maintenant les marchés en alerte sur une éventuelle intervention des autorités japonaises.

Au début de la journée de lundi, le yen s'est renforcé de 0,20 % à 149,94 pour un dollar, mais reste en baisse de 6 % pour l'année, tandis que face à l'euro, le yen a oscillé autour de 161,925, son plus bas niveau depuis trois mois.

Les fonctionnaires du ministère des finances "ont fait le premier pas sur l'échelle de l'escalade de l'intervention en mettant en garde contre les mouvements rapides et en menaçant d'agir même en dehors de leur fuseau horaire", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex.

M. Chandler a déclaré qu'il n'y avait pas grand-chose sur les graphiques pour empêcher un test du niveau le plus bas de l'année dernière, à savoir 152 par dollar.

Les marchés américains sont fermés lundi pour le Presidents' Day, et les volumes devraient être faibles tout au long de la journée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a commencé la semaine en baisse de 0,058% à 104,14 après avoir enregistré cinq semaines consécutives de gains. L'indice est en hausse de 3 % cette année.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la production et à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, la persistance apparente de l'inflation augmentant les perspectives d'un début retardé des réductions de taux de la Fed.

Les opérateurs parient désormais sur le fait que le cycle d'assouplissement commencera en juin, contre mars au début de l'année, selon l'outil CME FedWatcg.

Les marchés ont également retiré deux réductions de taux d'un quart de point pour cette année, ce qui implique moins de 100 points de base d'assouplissement, par rapport aux 150 points de base de réduction attendus au début de l'année.

Les stratèges de Citi ont déclaré que les données de la semaine dernière confirmaient que l'atterrissage en douceur de l'économie n'avait pas eu lieu et "nous rendent plus convaincus qu'il n'y aura pas d'atterrissage en douceur". La baisse des ventes au détail et l'augmentation continue des demandes d'allocations chômage sont autant de signes d'un ralentissement de l'économie, ont-ils déclaré dans une note.

"De plus, une inflation plus élevée rend encore plus difficile pour la Fed de réagir en abaissant les taux, ce qui augmente encore la probabilité d'une récession."

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur le compte rendu de la réunion de la Fed du mois dernier, dont la publication est prévue pour mercredi. Plusieurs responsables de la Fed, dont Christopher Waller et Raphael Bostic, doivent également s'exprimer cette semaine.

Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC, a déclaré que l'essentiel de l'ajustement hawkish sur le marché a peut-être eu lieu et s'attend à ce que le dollar se consolide en l'absence de nouveaux catalyseurs.

Ailleurs, l'euro était en hausse de 0,12 % à 1,0787 $, tandis que la livre sterling était à 1,2624 $, en hausse de 0,21 % sur la journée.

La livre sterling a été soutenue vendredi par des données montrant que les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté à leur rythme le plus rapide en près de trois ans en janvier, bien que cela n'ait pas changé les attentes concernant les perspectives de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Les marchés anticipent toujours des réductions de 64 points de base de la part de la BOE cette année.

Le dollar australien a augmenté de 0,29 % pour atteindre 0,655 $, tandis que le dollar néo-zélandais a progressé de 0,34 % pour atteindre 0,614 $.