Le dollar est resté stable lundi, les données montrant une baisse des prix aux Etats-Unis ayant renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin, tandis que le yen est resté proche de 152 pour un dollar, les traders restant attentifs à la menace d'une intervention.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3% en février, a annoncé vendredi le Bureau d'analyse économique du Département du Commerce, contre une hausse de 0,4% prévue par les économistes interrogés par Reuters.

Le rapport indique également que les dépenses de consommation ont connu leur plus forte hausse depuis un peu plus d'un an le mois dernier, soulignant ainsi la résilience de l'économie. La plupart des marchés du monde entier étaient fermés vendredi, et les marchés européens l'étaient également lundi.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les dernières données sur l'inflation aux États-Unis étaient "conformes à ce que nous aimerions voir", dans des commentaires qui correspondent aux remarques qu'il a faites après la réunion de politique générale de la Fed le mois dernier.

"La volonté de la Fed de tolérer une inflation bien supérieure à 2 % tout en envisageant des réductions de taux soutient les actifs à risque", a déclaré Mansoor Mohi-uddin, économiste en chef à la Banque de Singapour.

Les marchés évaluent désormais à 68,5 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en juin, contre 57 % à la fin de la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME. Les opérateurs évaluent également à 75 points de base la possibilité d'une réduction des taux cette année.

Les stratèges de Citi ont déclaré que la Fed restait sur la bonne voie pour commencer à réduire ses taux en juin. "Si l'activité se maintient, la Fed pourrait procéder à trois baisses de taux cette année. Mais un nouveau ralentissement des marchés de l'emploi nous amène à prévoir cinq baisses de taux cette année".

L'attention des investisseurs se portera sur les données relatives à l'emploi du mois de mars, attendues plus tard, et un rapport peu encourageant sur l'emploi renforcera les chances que la Fed entame son cycle d'assouplissement à partir du mois de juin.

L'euro était en baisse de 0,03 % à 1,0787 $, se rapprochant de son plus bas niveau de plus d'un mois de 1,0769 $ atteint la semaine dernière. La livre sterling était à 1,2637 $, en hausse de 0,12 % sur la journée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,057% à 104,54, proche du plus haut de six semaines de 104,73 qu'il a atteint la semaine dernière.

Sur le marché des devises, le yen est sous les feux de la rampe, car sa remontée vers des niveaux observés pour la dernière fois en 1990 ravive la menace d'une intervention des autorités japonaises.

Le yen a touché son plus bas niveau en 34 ans contre le dollar à 151,975 mercredi et était à 151,395 pour un dollar lundi.

Le Japon est intervenu sur le marché des changes en 2022, d'abord en septembre, puis en octobre, lorsque le yen est tombé à son plus bas niveau en 32 ans, à 152 pour un dollar.

Les projets du Japon concernant le yen restent difficiles à prévoir. L'année fiscale est terminée, ce qui signifie que la Banque du Japon n'a pas à s'inquiéter de l'impact d'un mouvement soudain du yen sur les bilans.

Mais la nouvelle de la réunion d'urgence de la semaine dernière des trois autorités monétaires - le ministère des finances (MOF), la BOJ et l'agence des services financiers - et les coups de gueule des responsables semblent avoir contribué à ramener le yen de son niveau le plus bas depuis 34 ans.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré lundi qu'il n'excluait aucune option contre les mouvements excessifs de la monnaie et qu'il réagirait de manière appropriée, réitérant sa mise en garde contre les mouvements rapides du yen.

Les dernières données hebdomadaires de l'autorité américaine de régulation des marchés montrent que les spéculateurs détiennent une position courte nette sur le yen d'une valeur de 10,64 milliards de dollars, ce qui ramène leurs paris au niveau de 11 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis deux ans, qu'ils détenaient au début du mois de mars.

Le yuan chinois s'est affaibli lundi, sous la pression du dollar, même si les dernières données chinoises indiquent que la reprise de l'économie gagne du terrain et que la banque centrale poursuit ses efforts pour stabiliser la monnaie.

Sur le marché au comptant, le yuan a ouvert à 7,2227 pour un dollar et s'est échangé pour la dernière fois à 7,2292. Le yuan offshore s'échangeait à 7,2508 pour un dollar.

Dans les autres devises, le dollar australien était en hausse de 0,08% à 0,6521 $, tandis que le dollar néo-zélandais était peu modifié à 0,59805 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1% à 70 425,88 $. L'Ether était en hausse de 3 % à 3 600 $.