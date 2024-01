Le dollar a commencé la semaine sur une base stable, les investisseurs faisant le point sur les données économiques américaines avant la réunion de politique de la Réserve fédérale cette semaine, tandis que l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient a gardé un couvercle sur le sentiment de risque.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 103,50 lundi et est resté proche du plus haut de six semaines de 103,82 qu'il a atteint la semaine dernière. L'indice devrait enregistrer un gain de 2 % en janvier, car les opérateurs tempèrent les attentes d'une réduction rapide et importante des taux d'intérêt américains.

En décembre, la Fed a surpris les marchés en adoptant une attitude dovish et en prévoyant des réductions de taux de 75 points de base en 2024, ce qui a conduit les opérateurs à tabler sur un assouplissement agressif, avec une réduction attendue dès le mois de mars.

Mais depuis lors, des données économiques solides et le refus des banquiers centraux ont incité les opérateurs à ajuster leurs attentes. Les marchés évaluent actuellement à 48 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, selon l'outil FedWatch du CME, contre 86 % à la fin du mois de décembre.

"Les marchés reconnaissent que le cycle de resserrement est terminé. Cependant, ils ont réagi violemment, estimant que la plupart des banques centrales du G10 allaient procéder à un assouplissement agressif", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché, chez Bannockburn Forex.

Les semaines à venir devraient poursuivre la correction des tendances qui a commencé le mois dernier, a déclaré M. Chandler.

Les données de vendredi ont montré que les prix américains ont augmenté modérément en décembre, maintenant l'augmentation annuelle de l'inflation en dessous de 3% pour un troisième mois consécutif et renforçant les attentes que les réductions de taux sont susceptibles d'arriver cette année.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se portera sur la réunion de politique générale de deux jours de la Réserve fédérale qui commence mardi, la banque centrale étant largement attendue sur les taux, laissant les projecteurs braqués sur le président de la Fed, Jerome Powell, et ses commentaires.

Au-delà de la Fed, les investisseurs surveilleront également une série de données économiques, notamment le rapport sur le chômage et la masse salariale aux États-Unis, qui permettra d'évaluer la solidité du marché de l'emploi.

L'euro était en baisse de 0,08 % à 1,0842 $, et se dirige vers une baisse de 2 % au cours du mois. La semaine dernière, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau record de 4 % et a réaffirmé son engagement à lutter contre l'inflation.

Cependant, les traders parient de plus en plus sur une baisse des taux d'intérêt de la BCE à partir d'avril, avec près de 140 points de base d'assouplissement prévus pour l'année.

La livre sterling s'est achetée 1,2704 $, en hausse de 0,01 % sur la journée, avant la réunion de la Banque d'Angleterre qui aura lieu plus tard dans la semaine.

Le yen japonais s'est légèrement renforcé pour atteindre 148,07 pour un dollar, mais il est en voie d'enregistrer une baisse de 5% en janvier, sa plus faible performance mensuelle depuis juin 2022, alors que les traders tempèrent leurs attentes quant à la date à laquelle la Banque du Japon sortira de sa politique ultra-libre.

"Vers la fin du mois de décembre, nous avons vu des positions nettes longues sur le yen, peut-être alimentées par les attentes d'un assouplissement agressif de la Fed et d'une normalisation rapide de la politique de la Banque du Japon", a déclaré Sid Mathur, responsable de la stratégie macro-économique et de la recherche sur les marchés émergents pour l'Asie chez BNP Paribas.

"Mais ces deux attentes ont été revues à la baisse au cours des deux dernières semaines, et l'indicateur de positionnement BNPP suggère que ces positions longues sur le yen ont également été réduites."

Sur le front géopolitique, les investisseurs se méfient également des risques croissants après que trois militaires américains ont été tués lors d'une attaque aérienne par drone contre les forces américaines dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne.

Le président américain Joe Biden a imputé cette attaque à des groupes soutenus par l'Iran. Il s'agit de la première attaque meurtrière contre les forces américaines depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre.

Les ruines géopolitiques pourraient donner un coup de pouce temporaire au yen, monnaie refuge, selon les analystes.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,29 % à 0,6591 $, tandis que le dollar néo-zélandais a gagné 0,12 % à 0,60975 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,55% à 42 2016 $.