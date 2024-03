Le dollar est resté stable vendredi après que les données aient montré que l'inflation américaine est restée stable mais s'est progressivement relâchée, maintenant la possibilité d'une réduction des taux de la Réserve fédérale en juin, tandis que le yen a glissé vers le niveau clé de 150 pour un dollar.

La hausse fulgurante du bitcoin a pris une pause et s'est maintenue à 61 622 dollars, près de son plus haut niveau depuis plus de deux ans et à portée du record.

La crypto-monnaie a fait un bond de 45 % en février, sa plus forte progression mensuelle depuis plus de trois ans, stimulée par l'afflux de liquidités dans les fonds négociés en bourse qui ont été approuvés et lancés cette année aux États-Unis.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, se situait à 104,11 après une séance nocturne volatile à la suite du rapport sur l'inflation. Les données ont montré que les prix américains ont augmenté en janvier, conformément aux attentes, tandis que l'inflation annuelle est tombée à son plus bas niveau depuis trois ans.

"Les chiffres de l'inflation peuvent être bruyants d'un mois à l'autre", ont déclaré les stratèges de la Commonwealth Bank of Australia dans une note.

"Les données soulignent la nécessité pour le FOMC d'être prudent avant de commencer à normaliser les taux d'intérêt, en particulier dans le contexte actuel d'un marché du travail toujours tendu.

Une série de données économiques solides et des rapports récents faisant état d'une inflation élevée ont conduit les opérateurs à reconsidérer la date à laquelle la Fed entamera son cycle d'assouplissement, le point de départ étant probablement le mois de juin.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 65 % les chances que la Fed réduise ses taux en juin, alors que le point de départ avait été fixé à mars au début de l'année.

Les opérateurs prévoient 82 points de base de réduction cette année, ce qui est plus proche des 75 points de base d'assouplissement prévus par la Fed et nettement inférieur aux 150 points de base de réduction des taux anticipés au début de l'année.

Les banquiers centraux américains ne tiennent pas compte des données récentes montrant que les pressions sur les prix ont rebondi le mois dernier, et se concentrent plutôt sur les progrès globaux en matière d'inflation qui, selon eux, détermineront probablement l'ordre du jour des réductions de taux d'intérêt plus tard dans l'année.

"Je m'attends à ce que les choses soient mouvementées", a déclaré Raphael Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta.

Après un bref regain de vigueur jeudi, le yen a retrouvé le niveau de 150 dollars auquel il était parvenu ces dernières semaines, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises.

Vendredi, le yen s'est affaibli de 0,19 % à 150,27 pour un dollar, après s'être renforcé jusqu'à 149,21 jeudi, suite aux commentaires de Hajime Takata, responsable de la Banque du Japon, qui a laissé entendre qu'il était nécessaire de mettre fin aux politiques ultra-légères.

Les commentaires de M. Takata ont alimenté les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait mettre fin aux taux négatifs en mars plutôt qu'en avril, selon l'opinion largement répandue.

Mais vendredi, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il était trop tôt pour conclure que l'inflation était proche d'atteindre durablement l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale et a souligné la nécessité d'examiner plus attentivement les données sur les perspectives salariales.

Ces commentaires contrastés devraient laisser les investisseurs dans l'expectative quant à la prochaine décision de la banque centrale.

Dans les autres devises, l'euro était en hausse de 0,08 % à 1,0812 $, tandis que la livre sterling était à 1,2625 $, en hausse de 0,02 % sur la journée.

Le dollar australien a augmenté de 0,08% à 0,65025 $, tandis que le dollar néo-zélandais a peu changé à 0,6088 $.