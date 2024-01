Le dollar a été peu modifié vendredi après un rallye en réponse à des données mitigées qui ont suggéré que la plus grande économie du monde a montré des poches de faiblesse, mais est restée résiliente dans l'ensemble.

L'indice du dollar est resté stable à 102,43 dans les échanges de l'après-midi après avoir atteint 103,10 dans le sillage du rapport sur l'emploi américain plus fort que prévu. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis la mi-décembre.

Sur la semaine, le dollar a gagné 1,1 %, en passe de réaliser sa meilleure progression hebdomadaire depuis la mi-juillet.

Le billet vert s'est redressé après que les données aient montré que l'économie américaine a créé 216 000 nouveaux emplois en décembre, dépassant la prévision consensuelle de 170 000. Le taux de chômage est resté stable par rapport à novembre, à 3,7 %, alors que les prévisions tablaient sur une hausse à 3,8 %, tandis que le salaire moyen a augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Mais ce rapport a été contrebalancé par des données plus tard dans la session qui ont indiqué que le secteur des services américain s'est effondré le mois dernier.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice non manufacturier était tombé à 50,6 le mois dernier, le chiffre le plus bas depuis mai, contre 52,7 en novembre. Le secteur des services représente plus des deux tiers de l'économie. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice resterait inchangé à 52,6.

Plus important encore, l'indice ISM de l'emploi dans le secteur des services a chuté à 43,3 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis juillet 2020, lorsque l'économie était ébranlée par la première vague de la pandémie. L'indice était de 50,7 en novembre.

Le dollar a chuté après la publication du rapport ISM, tombant à des niveaux inférieurs à 102. La monnaie américaine a ensuite réduit ses pertes.

"En fin de compte, il s'agit d'une question de positionnement du marché", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Forex à New York.

"Je vois de grands jours à l'extérieur de l'indice du dollar et je vois des variations nettes peu importantes sur la journée. Le marché manque de conviction et nous devrions nous attendre à une large consolidation, peut-être à l'intérieur de la fourchette d'aujourd'hui, au cours des prochains jours."

Après les données, les contrats à terme sur les taux américains ont prévu environ cinq réductions de taux de 25 points de base (pb) chacune pour 2024, avec le taux des fonds fédéraux de fin d'année prévu à environ 4 % par rapport au niveau actuel de 5,25 %, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. En début de semaine, le marché avait prévu six baisses de taux.

Les traders de contrats à terme sur les taux américains ont également pris en compte les paris d'assouplissement lors de la réunion de mars de la Fed à environ 66 %, ce qui est largement inchangé par rapport aux probabilités observées au cours de la semaine dernière.

Les analystes ont déclaré que le rapport sur l'emploi suggérait que la Réserve fédérale ne serait probablement pas pressée de réduire les taux d'intérêt au cours des prochains mois. En fin de compte, le marché des contrats à terme se rapprocherait probablement des prévisions de la Fed, à savoir environ 75 points de base de réduction des taux en 2024, ont-ils noté.

"Dans l'ensemble, je pense que le marché est un peu en avance sur lui-même... J'estime que le mois de mars est une réunion 50/50, et je me demande si nous ne restons pas à ce niveau pendant un certain temps au fur et à mesure que les données arrivent", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto.

"Les chiffres de l'inflation seront très bons vers le mois de juin, mais demander cela en mars est agressif. Si les chiffres commencent à changer, je pense que la Fed n'hésitera pas, je pense qu'elle l'a déjà indiqué, mais ce rapport sur l'emploi - est-ce qu'il change la donne ou non ? Je ne pense pas que ce soit le cas".

Le marché a également ignoré les données montrant que les commandes d'usines américaines ont augmenté plus que prévu en novembre, avec une hausse de 2,6 % après une baisse de 3,4 % en octobre.

Dans les autres devises, le dollar était légèrement plus élevé contre le yen à 144,655. Il a atteint 145,98 yens, un pic de trois semaines, après la publication des chiffres de l'emploi. Sur la semaine, le billet vert a progressé de 2,2 % par rapport à la devise japonaise, en voie de réaliser sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin 2022.

L'euro, quant à lui, a légèrement baissé par rapport au dollar pour atteindre 1,09405 $. La monnaie commune européenne a baissé de 0,9 % sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début décembre, mettant fin à une série de trois semaines de hausse.