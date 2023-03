Le dollar est resté stable vendredi, proche de ses plus bas niveaux en sept semaines, la nervosité du système bancaire ayant rendu les investisseurs frileux et les traders ayant absorbé les indices de la Réserve fédérale d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie contre six rivaux majeurs, a baissé de 0,019% à 102,56, juste au-dessus du plus bas de sept semaines de 101,91 qu'il a touché jeudi. L'indice a enregistré un léger gain jeudi, le premier en six jours.

Mercredi, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu, mais a adopté une position prudente sur les perspectives en raison des turbulences dans le secteur bancaire.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a réaffirmé jeudi qu'elle était prête à prendre de nouvelles mesures pour garantir la sécurité des dépôts bancaires des Américains, dans le but de calmer les nerfs des investisseurs.

Les valeurs bancaires ont été malmenées ces deux dernières semaines à la suite de la faillite soudaine de deux créanciers américains et de la vente d'urgence de la banque suisse Credit Suisse, en difficulté, à sa rivale UBS.

"Les banques centrales ont déjà augmenté leurs taux d'intérêt à la suite des récentes turbulences bancaires", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia, ajoutant que les devises continueraient d'être influencées par les gros titres sur le secteur bancaire.

"Je pense que les choses seront probablement assez calmes aujourd'hui, au moins dans la session asiatique", a-t-elle déclaré.

Le yen s'est renforcé de 0,34% à 130,37 pour un dollar, après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines à 130,28 plus tôt dans la session. L'inflation de base des consommateurs japonais a ralenti en février, mais l'indice qui exclut les coûts énergétiques a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, selon des données publiées vendredi.

L'inflation dépassant toujours l'objectif de 2% de la Banque du Japon, les données maintiendront les attentes du marché quant à une modification à court terme de sa politique de contrôle des rendements obligataires, selon les analystes.

L'euro était en baisse de 0,03% à 1,0827 $, se détendant d'un plus haut de sept semaines de 1,0930 $ qu'il a touché jeudi. La livre sterling s'échangeait à 1,2275 $, en baisse de 0,08 % sur la journée.

Le dollar australien a baissé de 0,31% à 0,666 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,22% à 0,623 $.