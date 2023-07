Le dollar américain a dérivé vers le milieu de sa fourchette des trois dernières semaines par rapport à ses principaux homologues mercredi, alors que les traders attendent la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

Le dollar australien s'est affaibli avec le yuan chinois après que les données aient montré que l'activité des services en Chine a augmenté au rythme le plus lent en cinq mois en juin, la dernière preuve d'une reprise post-pandémique qui s'essouffle dans la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six grandes devises, dont l'euro et le yen - a augmenté de 0,11 % pour atteindre 103,18, après avoir évolué entre 103,75 et 102,75 depuis le début du mois de juin.

La monnaie commune européenne a légèrement baissé de 0,08 % à 1,0871 $, ajoutant à la baisse de 0,34 % qu'elle a subie au cours de la nuit.

Le dollar a oscillé autour de 144,62 yens, en dessous du niveau de 145 yens qui a déclenché l'intervention des autorités japonaises à l'automne dernier. La semaine dernière, le billet vert avait brièvement atteint 145,07 pour la première fois depuis novembre.

Les mouvements du taux dollar-yen ont largement suivi le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui a plongé jusqu'à 3,841% à Tokyo après avoir repris les échanges après les vacances du 4 juillet, jour de l'Indépendance.

"Il est évident qu'à ce niveau, le marché fait attention au risque potentiel d'intervention, mais la tendance à moyen terme est à la poursuite de la baisse du yen", a déclaré Shusuke Yamada, stratège en chef pour les devises et les taux chez Bank of America à Tokyo.

"Nous ne voyons pas une très forte probabilité que le ministère des finances intervienne au même niveau que l'année dernière - et si le mouvement n'est pas rapide, en dessous de 150, nous pourrions ne pas voir d'intervention du tout".

Le dollar australien a baissé de 0,24 % pour atteindre 0,6676 $, ce qui lui permet de mettre fin à une série de quatre jours de hausse.

Avant les données sur les services chinois, le dollar australien avait été légèrement plus fort suite à une nouvelle fixation plus forte du yuan par la Banque populaire de Chine, alimentant les paris sur un soutien politique imminent de la part de Pékin.

"Ces données confirment que l'économie chinoise est en train de glisser vers un ralentissement à double creux", a écrit Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney, dans une note à la clientèle.

"À court terme, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le dollar australien. "Toutefois, de manière plus générale, cela apportera un soutien (...) aux attentes d'une réponse politique imminente de la part des autorités chinoises".

Le yuan s'est dirigé vers sa première journée de baisse en quatre sessions sur le marché offshore, glissant de 0,13% à 7,2425 pour un dollar.