Le dollar a dérivé vers le milieu de sa fourchette des trois dernières semaines par rapport à ses principaux homologues mercredi, alors que les traders attendent la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

L'indice du dollar - qui mesure la devise par rapport à un panier de six devises majeures, y compris l'euro et le yen - a peu changé à 103,02, après avoir évolué entre 103,75 et 102,75 depuis le début du mois de juin.

La monnaie commune de l'Europe a augmenté de 0,1% à 1,0886 $, récupérant une partie de la baisse de 0,34% qu'elle a subie au cours de la nuit.

Le dollar est resté environ un demi yen en dessous du niveau de 145 qui a déclenché l'intervention des autorités japonaises à l'automne dernier, après avoir brièvement atteint 145,07 la semaine dernière, pour la première fois depuis novembre.

Les mouvements du taux dollar-yen ont largement suivi le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui a plongé jusqu'à 3,841% à Tokyo après la reprise des échanges suite aux vacances du 4 juillet, jour de l'Indépendance.

"Il est évident qu'à ce niveau, le marché fait attention au risque potentiel d'intervention, mais la tendance à moyen terme est à la poursuite de la baisse du yen", a déclaré Shusuke Yamada, stratège en chef pour les devises et les taux chez Bank of America à Tokyo.

"Nous ne voyons pas une très forte probabilité que le ministère des finances intervienne au même niveau que l'année dernière - et si le mouvement n'est pas rapide, en dessous de 150, nous pourrions ne pas voir d'intervention du tout".

Le dollar australien est resté stable à 0,6690 $, conservant son avance de 0,32 % de la veille.

Mardi, l'Aussie a d'abord baissé après que la Reserve Bank of Australia ait laissé les taux d'intérêt inchangés, mais a rapidement repris des gains, les traders pariant que le cycle de resserrement reprendra avec une ou même deux hausses supplémentaires à l'horizon.

L'appréciation du yuan chinois, qui a favorisé les paris sur les mesures de relance prises par Pékin pour soutenir la reprise économique chancelante du principal partenaire commercial de l'Australie, a également soutenu la monnaie des Antipodes.

Le yuan a peu changé à 7,231 pour un dollar dans les échanges offshore, après une hausse de 0,3 % mardi, alors qu'il poursuivait son rebond depuis le plus bas de huit mois de la semaine dernière, à 7,2857.