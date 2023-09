Le dollar est resté stable mercredi avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation américaine plus tard dans la journée, bien qu'il ait augmenté sur le yen alors que les traders ont évalué les commentaires du principal banquier central du Japon sur une possible sortie anticipée de sa politique de taux d'intérêt négatifs.

La devise américaine a progressé d'environ 0,2% à 147,36 contre le yen, qui est revenu sur sa plus forte hausse en un jour en deux mois lundi, suite aux remarques du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, au cours du week-end.

Alors que les investisseurs ont plus de temps pour examiner les commentaires de M. Ueda, "le moteur fondamental des pressions à la hausse sur le yen" est revenu, a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Je pense que le marché lit également la déclaration avec plus d'attention. Selon nous, la déclaration était plutôt conditionnelle, (Ueda) n'a rien promis".

Mardi, Hiroshige Seko, membre influent du parti au pouvoir, a également indiqué sa préférence pour une politique monétaire ultra-libre, après que les commentaires de M. Ueda aient fait grimper le yen et les rendements obligataires.

Le yen a été soumis à une pression constante par rapport au dollar, car la BOJ reste une exception parmi les banques centrales mondiales, en particulier depuis que la Réserve fédérale a commencé son cycle agressif de hausse des taux d'intérêt en mars 2022.

Sur le marché des devises, le dollar est resté ferme, bien que les mouvements aient été limités, les traders restant sur leurs gardes avant la publication de l'inflation américaine, très attendue, plus tard dans la journée de mercredi.

La livre sterling a glissé de 0,01% à 1,2482 $, tandis que le dollar australien a baissé de 0,04% à 0,64015 $.

L'indice du dollar américain par rapport à un panier de rivaux clés est resté stable à 104,67, après être tombé à un plus bas d'une semaine lundi et avoir enregistré sa plus forte baisse quotidienne en deux mois.

Les analystes ont attribué cette baisse à un débouclage des positions longues sur le dollar, après une récente série de données économiques américaines favorables qui ont stimulé le billet vert.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'août, publiées mercredi, arrivent juste une semaine avant que les responsables de la Réserve fédérale ne se réunissent pour décider de la politique des taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME, la banque centrale devrait maintenir ses taux lors de la réunion de la semaine prochaine, mais la prochaine décision de la Fed en novembre reste plus incertaine.

"Je pense qu'il est possible que la Fed augmente les taux d'intérêt une autre fois cette année", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

Ailleurs, l'euro a baissé de 0,07% à 1,0745 $, après avoir atteint un plus haut d'une semaine à 1,0777 $ lors de la session précédente, les marchés ayant augmenté leurs paris sur de nouvelles hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) avant sa décision de politique monétaire.

Selon un rapport de Reuters, la BCE s'attend à ce que l'inflation dans la zone euro à 20 pays reste supérieure à 3 % l'année prochaine, ce qui renforce les arguments en faveur d'une dixième hausse consécutive des taux d'intérêt jeudi.

"Ces derniers mois, l'inflation européenne, l'inflation de base en particulier, a baissé plus lentement que prévu. Cela a donné de sérieux maux de tête à la BCE", ont déclaré les analystes de Rabobank dans une note.

"Le taux d'inflation élevé justifie une nouvelle hausse des taux, mais les indicateurs économiques ... signalent qu'une récession est imminente."