Le dollar américain s'est maintenu vendredi après avoir augmenté durant la nuit, alors que les traders évaluent l'impact des données du PIB national qui ont surpris à la hausse sur la trajectoire des taux de la Réserve Fédérale et attendent les données clés de l'inflation plus tard dans la journée.

L'euro, quant à lui, était en retrait après la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui a maintenu les taux d'intérêt à un niveau record de 4 %.

Aux États-Unis, les données officielles sur l'estimation anticipée du PIB ont montré que le produit intérieur brut au cours du dernier trimestre a augmenté à un taux annualisé de 3,3 %, dépassant la prévision consensuelle d'un taux de croissance de 2 %. Ces données montrent également que les pressions inflationnistes se sont encore atténuées.

"Les données du PIB américain ont réaffirmé les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, mais le marché obligataire s'est davantage concentré sur la composante désinflation du rapport, ce qui a poussé les rendements à la baisse. Le dollar s'est toutefois maintenu", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo à Singapour.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a oscillé autour de 103,52 après avoir augmenté d'environ 0,2 % au cours de la nuit. Il a gagné environ 2% depuis le début de l'année.

Les rendements du Trésor américain ont baissé, avec le rendement de référence à 10 ans en baisse à 4,11% dans la matinée asiatique.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés parient sur une probabilité de 50 % de réduction des taux en mars, contre 75,6 % il y a un mois.

"La pression sur les rendements et le dollar pourrait augmenter si l'indice des prix à la consommation de décembre est plus faible que prévu aujourd'hui", a ajouté M. Chanana.

L'euro était à 1,0841 $, après avoir chuté à 1,08215 $, son plus bas niveau en six semaines, jeudi.

La BCE n'a pas bougé lors de sa réunion de jeudi, comme prévu, bien que les traders aient parié sur une réduction des taux d'intérêt à partir d'avril, estimant que les décideurs politiques sont de plus en plus à l'aise avec les perspectives d'inflation.

La réaction de la BCE contre les paris du marché sur une réduction des taux en avril a été "moins directe et une direction positive a été notée sur les salaires", ce qui a augmenté les attentes et "accentue les perspectives baissières pour l'euro", a déclaré M. Chanana.

La livre sterling s'est consolidée autour de 1,2703 $. La Banque d'Angleterre annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt jeudi prochain.

Ailleurs, le est resté bloqué autour de 147,56 pour un dollar, après qu'il ait continué à baisser pendant la nuit à partir des niveaux les plus bas atteints plus tôt cette semaine après que la Banque du Japon ait adopté un ton plus hawkish.

Les données de vendredi ont révélé que l'inflation de base dans la capitale du Japon a ralenti à 1,6% en janvier par rapport à l'année précédente, en dessous de l'objectif de 2% de la banque centrale.

"Le plongeon de l'inflation bien en dessous de 2% à Tokyo le mois dernier a été généralisé, jetant le doute sur la volonté de la Banque du Japon de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs", a écrit Marcel Thieliant, responsable de l'Asie-Pacifique chez Capital Market, dans une note.

Dans les mois à venir, l'accent sera mis sur la question de savoir si les salaires augmenteront suffisamment pour soutenir la consommation et aider le Japon à atteindre durablement l'objectif de 2 % d'inflation fixé par la Banque du Japon.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,1 % pour atteindre 39 858,20 dollars.