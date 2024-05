Le dollar est resté stable mercredi sur les paris que la Réserve fédérale ne réduira probablement pas ses taux d'intérêt avant la fin de l'année, alors que le yen a atteint son niveau le plus bas depuis quatre semaines.

Le dollar a également été soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor après une vente aux enchères de titres à deux et cinq ans qui a soulevé des doutes quant à la demande pour la dette du gouvernement américain.

L'euro était en baisse de 0,06% à 1,0850 $, mais en voie de gagner 1,7% pour le mois, son premier mois de gains en 2024. La livre sterling s'est maintenue à 1,2754 $, en route vers un gain de 2 % en mai.

Le dollar australien s'est envolé avant de se stabiliser, en hausse de 0,08 % à 0,6654 $ après que l'inflation des prix à la consommation en Australie ait atteint de manière inattendue son plus haut niveau depuis cinq mois en avril, augmentant ainsi le risque que les taux d'intérêt soient revus à la hausse.

Les données de mardi ont montré que la confiance des consommateurs américains s'est améliorée de manière inattendue en mai après avoir diminué pendant trois mois consécutifs, mais les inquiétudes concernant l'inflation ont persisté et de nombreux ménages s'attendent à des taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année à venir.

L'enquête mitigée intervient alors que les marchés envisagent la prochaine action de la Fed, les marchés estimant désormais à 34 points de base la réduction des taux cette année, contre 150 points de base d'assouplissement au début de 2024.

Une baisse des taux en septembre est une question de hasard, car l'inflation encore faible et les poches de faiblesse dans la plus grande économie du monde, malgré un marché du travail solide, continuent de modifier les attentes concernant les taux américains.

Cette semaine, le marché se concentrera sur une série de rapports sur l'inflation, les données sur l'inflation allemande étant attendues mercredi et celles de la zone euro vendredi.

L'événement principal sera toutefois la publication de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis - la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale - vendredi. On s'attend à ce qu'il reste stable sur une base mensuelle.

Par rapport à un panier de devises, l'indice du dollar a peu varié à 104,67, s'éloignant du plus bas de deux semaines de 104,33 qu'il a touché mardi.

"Les marchés des changes continuent de marquer le pas dans l'attente des données de base de la PCE plus tard dans la semaine", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "Nous devrions continuer à voir 104-105 se maintenir jusqu'à ce que le prochain catalyseur arrive.

Pendant ce temps, le yen a touché un plus bas de quatre semaines à 157,41 pour un dollar tôt mercredi, la monnaie revenant à des niveaux qui ont conduit à des interventions présumées de Tokyo à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai.

Le 29 avril, le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245, ce qui a entraîné au moins deux interventions présumées cette semaine-là, les autorités japonaises ayant dépensé plus de 9 000 milliards de yens (57,21 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie fragile.

"Il est possible que les autorités japonaises lancent à nouveau des avertissements verbaux, mais sans action tangible, il est probable que le dollar/yen se rapproche des niveaux observés fin avril", a déclaré Prashant Newnaha, stratégiste senior pour les taux d'intérêt en Asie-Pacifique chez TD Securities.

Le yen s'est également affaibli par rapport à d'autres devises. La livre était en hausse de 0,13 % à 200,68 yens, son niveau le plus élevé depuis août 2008, tandis que l'euro a touché un plus haut d'un mois à 170,795 yens plus tôt dans la session.

Le yen, qui est sensible aux rendements des bons du Trésor, est en baisse de 10 % sur l'année par rapport au dollar, mais pourrait encore enregistrer un gain mensuel en mai.

Dans les heures asiatiques, le rendement de référence américain à 10 ans était à 4,542%, le plus élevé depuis le 3 mai.

(1 $ = 157,3100 yens)