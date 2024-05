Le dollar est resté stable lundi, les investisseurs attendant de nouveaux indices pour tracer la trajectoire des taux d'intérêt américains dans le sillage des commentaires prudents des responsables de la Réserve fédérale, même si l'inflation montre des signes de ralentissement.

Le yen japonais a commencé la semaine sur le recul, s'affaiblissant légèrement à 155,80 pour un dollar, les opérateurs restant à l'affût de signes d'intervention gouvernementale. La devise a évolué dans des fourchettes étroites au cours des deux derniers jours de négociation.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril ont baissé, ce qui a conduit les marchés à prévoir 50 points de base, ou au moins deux réductions de taux cette année, mais plusieurs responsables de la Fed ont fait preuve de prudence quant à la date à laquelle les taux pourraient baisser.

En conséquence, les opérateurs parient sur un assouplissement d'environ 46 points de base cette année, seule une baisse des taux en novembre étant entièrement prise en compte.

Lundi, l'euro était en hausse de 0,07 % à 1,087525 $ dans les premiers échanges, se rapprochant du sommet de près de deux mois de 1,0895 $ qu'il a atteint la semaine dernière. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,46.

L'attention se portera désormais sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - qui doit être publié le 31 mai.

"La Fed ne disposera pas de suffisamment de données d'ici la réunion de juin ou de juillet pour être suffisamment confiante pour réduire les taux", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

"En août, le président de la Fed, M. Powell, pourrait profiter de la conférence de Jackson Hole pour expliquer son point de vue sur la voie à suivre, ce qui laisserait présager une baisse en septembre. Il ne reste plus qu'à espérer que les données coopèrent."

Les marchés se concentreront également sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, prévu jeudi. Les indices PMI flash pour la zone euro, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont également attendus cette semaine, ainsi qu'une liste complète d'orateurs de la Fed.

"Nous avons Bostic, Barr, Waller et Jefferson sur le calendrier des orateurs pour aujourd'hui (lundi). D'autres commentaires 'plus élevés pour plus longtemps' semblent probables", ont déclaré les économistes d'ING dans une note.

En ce qui concerne les autres devises, la livre sterling s'est maintenue à 1,2705 $, tout près du sommet de près de deux mois qu'elle a atteint vendredi.

Le dollar australien était en hausse de 0,14% à 0,6703 $, tandis que le dollar néo-zélandais a peu changé à 0,61315 $.