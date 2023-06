Le dollar américain n'a guère varié mercredi, la bonne tenue des statistiques économiques ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à une récession et renforcé le sentiment de risque, bien que cela ait également indiqué que la Réserve fédérale pourrait être amenée à continuer à relever ses taux.

Le dollar australien a fortement chuté en raison du ralentissement de l'inflation en mai.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs américains a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an et demi, tandis que les dépenses des entreprises ont semblé se maintenir en mai, indiquant que l'économie restait sur des bases solides.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 77 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base de la part de la Fed le mois prochain, mais pas davantage par la suite.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,029% à 102,53, après avoir glissé de 0,24% au cours de la nuit. L'indice du dollar est en passe d'enregistrer une baisse d'environ 1,5 % pour le mois.

Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank, a déclaré que les données américaines alimentent le thème des "récessions sectorielles" avec des délais différents, ce qui complique la tâche de la Fed en matière de maîtrise de l'inflation.

"Dans l'ensemble, les données nous indiquent que la Fed doit garder le pied sur la pédale de resserrement.

L'attention des investisseurs sera résolument tournée vers les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors du Forum de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

"Nous nous attendons à ce que Powell réaffirme sa position politique hawkish", a déclaré Carol Kong, stratège en devises pour la Commonwealth Bank of Australia. "Nous doutons toutefois que ses commentaires fassent grimper les prix du FOMC de manière significative."

M. Powell fera partie d'un panel avec Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre, Christine Lagarde de la Banque centrale européenne et Kazuo Ueda de la Banque du Japon.

Pendant ce temps, le dollar australien a chuté de 0,72 % à 0,6637 $ après que le taux d'inflation des prix à la consommation en Australie ait ralenti à son plus bas niveau depuis 13 mois en mai, sous l'effet d'une forte baisse du carburant.

Une mesure de l'inflation de base s'est également refroidie, signe que les taux d'intérêt pourraient ne pas avoir à augmenter à nouveau en juillet.

Le kiwi était en baisse de 0,47% par rapport au dollar à 0,613$.

Ailleurs, l'euro était en baisse de 0,1 % à 1,0948 $, après avoir augmenté de 0,5 % au cours de la nuit à la suite des commentaires optimistes du président de la BCE, M. Lagarde. La livre sterling était à 1,2734 $, en baisse de 0,09% sur la journée.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,16% à 143,81 pour un dollar, mais est resté proche du plus bas de sept mois de 144,18 qu'il a touché mardi.

Les autorités japonaises sont soumises à une pression renouvelée pour lutter contre les nouvelles baisses du yen, en raison des attentes du marché selon lesquelles la Banque du Japon maintiendra des taux d'intérêt très bas, alors même que d'autres banques centrales resserrent leur politique monétaire pour freiner l'inflation.

"La hausse du dollar par rapport au yen devant se poursuivre, nous estimons que le risque s'est accru que le ministère des finances intervienne sur le marché des changes en achetant du yen", a déclaré M. Kong de la CBA.

"Toutefois, nous notons que c'est la vitesse du changement, plutôt que le niveau, qui importe le plus dans la décision du ministère des finances d'intervenir.